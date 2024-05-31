中国中止台湾134项产品ECFA关税减让

继去年12月之后，中国再度以民进党不承认“九二共识”、破坏ECFA基础为由，宣布中止台湾134项产品的税率优惠。台湾方面批评，中国此举“扭曲”两岸经贸关系。

（德国之声中文网）中国国台办週五（5月31日）发出公告指出，中国国务院宣布今年6月15日起，将对来自台湾的134项“税目进口产品”，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）的关税优惠。

国台办发言人陈斌华批评，台湾政府长年对中国2500多项产品采取“歧视性贸易限制”，违反ECFA规定，且“损害了两岸企业利益和两岸同胞福祉”。

ECFA是国民党籍的台湾前总统马英九任内、于2010年与中国签署。陈斌华重申中方一贯立场，称ECFA是两岸依照“九二共识”的共同基础所签订，但民进党的赖清德政府却不承认该“共识”，“严重破坏两岸协商与ECFA实施的基础”，迫使中国“不得不”进一步中止ECFA部分产品关税减让。

中止关税减让并非首次

事实上，这已经是中方公布中止ECFA关税优惠的第二批产品。去年12月，中国宣布来自台湾的丙烯、对二甲苯等12种化学产品，自今年1月起停止适用ECFA的协定税率；根据中国财政部此次的公告，第二批被中止适用的对象包含润滑油基础油、加工布料与纺织物、各种工具机械与车床、竞赛型自行车等134项产品。

中国上一次宣布中止12项石化产品关税优惠之际，恰逢台湾即将举行总统大选，当时此举遭台湾政府批评为“经济胁迫”、“以商逼政”；不过，有业界人士评估，这对于台湾石化产业的冲击并不大。

中国如今再“出招”，台湾陆委会主委邱垂正31日表示强烈抗议，批评中国对台“施压”与“恐吓”之举不利于两岸经贸关系，只会让双方“渐行渐远”，这些后果应由陆方承担。

台湾新任行政院长卓荣泰说，身为国际成员，各国都不应随意更改“互动之间的规则”；台湾经济部长郭智辉则表示，将与实际受伤害的业者沟通，帮助他们转移市场。

赖清德5月20日正式就任台湾总统，中国随后举行“环台军演”，国台办与官媒也持续在网络上批评赖清德具有“台独”倾向。

在赖清德就职前，有分析曾指出，北京面对赖清德除了“文攻武赫”，也会从经济方面下手。美中关系学者宋文笛当时曾向DW表示，中国可能采取“选择性的经济制裁”，包含技术性暂停个别商品的交易，在“停止和再启之间，随时可以弹性调整”。

（综合报道）

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