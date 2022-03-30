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中国中央电视台，简称央视；英语缩写为 CCTV。中华人民共和国的官方电视媒体之一。
央视属于国家事业单位编制，按照中宣部、广电总局的部署，接受两者的直接管理，同时采用企业化管理模式，将自身定位为宣传机构，是“党、政府和人民”的“重要喉舌”。
中国央视CCTV-5在3月30日直播了NBA快船对阵爵士的比赛。这是央视自2020年10月以来首次复播NBA比赛。此前，休斯敦火箭队总经理莫雷发推文支持香港示威者、NBA总裁挺“言论自由”，引发中方不满。在过去近18个月里，NBA从央视栏目列表中消失。
中国科兴公司董事长尹卫东周五（6月4日）接受中国央视（CCTV）采访时说，中国已批准在3至17岁的人群中紧急使用科兴生物的新冠疫苗。何时向年轻群体提供疫苗取决于卫生部门制定的疫苗接种策略。
据包括路透社、《华尔街日报》在内的媒体报道， 美国当局可能正在计划将多家中国媒体机构列为“外国使团”，加大对其在美国运营时的管制力度。 与此同时，中国官媒针对美国“双标”的舆论战，已经打响。
NBA新赛季拉开帷幕，中国中央电视台（CCTV）没有如常转播，显示休斯敦火箭队经理莫雷一条推文引发的震荡尚未平息。
春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生受到热议，相关新闻很快就被删除，微博上也找不到关于朱军猥褻、骚扰相关的话题，好像一切都没发生。
近日，CCTV播出时长45分钟的专题纪录片《“人权卫士”的人权纪录》，列举了美国历来有关人权问题的案例、数据，以及专家分析。
高瑜案一审判决结果公布后，欧美各国及人权组织纷纷表示震惊及失望。德国之声台长林堡也对该判决表示强烈谴责，并宣布中断与CCTV的合作谈判。
林堡认为，对现年71岁的著名记者高瑜的7年判决是"无情惩罚"，作为回应，德国之声同中国央视的合作谈判暂告停止。
中国政府也意识到，用CCTV和新华社的口气试图在全球范围内提升中国软实力的做法效果并不好。现在，宣传部门找到了更加巧妙的方式。
周三的德语媒体，关注了拜仁慕尼黑队在中国的市场策略，以及西德小城杜伊斯堡在习近平到访一年后面临的广阔商机。
资深记者高瑜涉嫌泄漏国家秘密案明天开庭。时评人长平认为她否认央视“认罪”揭开了更多的黑幕。
中国的媒体不仅承受着审查压力，而且也面临腐败问题。中央电视台一位著名主持人遭逮捕使这一中国国家电视台的贿赂丑闻出现新的转折。
近日CCTV对星巴克咖啡的价格发起攻击，引起网民热议。德语媒体也关注了中国接二连三地将外国企业当作“靶子”的做法。外国品牌在中国市场的价格政策可能面临越来越大的压力。
CCTV周二晚间新闻联播，收视率一定破纪录，令所有观众失望之后，于4个小时之后上演一场"午夜惊魂"。作家鲁直人对此新闻处理方式，提出严厉批评，质问中共高层屡屡产生恶性事件的根源与土壤何在？
央视已经开办了包括中、英、俄、法、西班牙语和阿拉伯语在内的多个语种节目，并声称用户遍布156个国家和地区的2.19亿家庭，但它若想要改变世界对与中国的看法，单靠花哨的电视节目还远远不够。
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