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中国中央电视台

中国中央电视台，简称央视；英语缩写为 CCTV。中华人民共和国的官方电视媒体之一。

央视属于国家事业单位编制，按照中宣部、广电总局的部署，接受两者的直接管理，同时采用企业化管理模式，将自身定位为宣传机构，是“党、政府和人民”的“重要喉舌”。

On May 10, President Tsai Ing-wen addressed the Alliance of Democracies (AoD) Foundation's fourth annual Copenhagen Democracy Summit by video. (Courtesy of Taiwan's Presidential Office) via Wen-Yee

蔡英文：从法律教授到“辣台妹” 28.10.2021

以撒切尔夫人为政治榜样的蔡英文在2016年成为亚洲首位非出身政治世家的女性总统。她曾被《时代》杂志列入全球最具影响力百大人物名单，也被台湾的反对者称作过“空心蔡”；她被央视抨击为执意谋独来日无多，也被台湾的支持者赞为捍卫主权的“辣台妹”。
DW-Korrespondenten Mathias Bölinger in Peking

德语媒体：不受欢迎的西方记者与“女汉子” 07.08.2021

德语媒体《日报》指出，在中国官媒和爱国主义者宣导之下，外媒记者被认为是藉由虚假报导来阻止中国的经济发展。 《法兰克福汇报》则关注中国央视记者称奥运铅球金牌得主巩立姣为“女汉子”所引起的风波。
Ein medizinischer Angestellter hält eine Ampulle mit dem Impfstoff des Corona-Impfstoffes des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac Biotech. Über 600-Tausend Mitarbeiter des indonesischen Gesundheitswesens wurden mit dem geimpft. +++ dpa-Bildfunk +++

中国批准科兴疫苗对儿童青少年紧急使用 05.06.2021

中国科兴公司董事长尹卫东周五（6月4日）接受中国央视（CCTV）采访时说，中国已批准在3至17岁的人群中紧急使用科兴生物的新冠疫苗。何时向年轻群体提供疫苗取决于卫生部门制定的疫苗接种策略。
An Indian army convoy moves on the Srinagar- Ladakh highway at Gagangeer, northeast of Srinagar, Indian-controlled Kashmir, Wednesday, Sept. 9, 2020. Tensions along the disputed India-China border seem to be getting worse rather than better, three months after their deadliest confrontation in decades in June. The Asian giants accused each other this week of sending soldiers into each other’s territory and fired warning shots for the first time in 45 years, raising the specter of full-scale military conflict. (AP Photo/ Dar Yasin) |

北京披露中印冲突画面 军方继续对话 20.02.2021

中国官方在宣布去年中印边界冲突中解放军伤亡情况后，公布了一段据称是加勒万河谷冲突现场的视频录像。在中印双方分别从争议地区班公湖沿岸撤离之后，两国军方高层开始就其它地区的“脱离接触”继续进行谈判。
Cheng Lei, a Chinese-born Australian journalist for CGTN, the English-language channel of China Central Television, attends a public event in Beijing on Wednesday, Aug. 12, 2020. Cheng has been detained in China, Australia's government said Monday, Aug. 31. Australian officials had a consular visit via video link with Cheng at a detention facility last Thursday, Foreign Minister Marise Payne said in a statement. They will continue to provide assistance and support to her and her family, Payne said.(AP Photo/Ng Han Guan) |

澳籍记者成蕾被捕 被控泄漏中国国家机密 08.02.2021

中国官方首度证实，曾在中国环球电视网（CGTN）担任主持人的澳洲籍华裔记者成蕾正式被捕，她被指控非法或意图泄漏国家机密与情报。
WASHINGTON, DC - JANUARY 06: Members of the National Guard and the Washington D.C. police keep a small group of demonstrators away from the U.S. Capitol on January 06, 2021 in Washington, DC. A pro-Trump mob stormed the Capitol earlier, breaking windows and clashing with police officers. Trump supporters gathered in the nation's capital to protest the ratification of President-elect Joe Biden's Electoral College victory over President Donald Trump in the 2020 election. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

美国国会遭冲击 中国怎么看？ 07.01.2021

在中国的社交网站上，许多网民都为美国国会遭暴徒冲击而幸灾乐祸，并借机指责西方媒体在华盛顿乱局与香港民主运动问题上搞双重标准。中国央视的一篇评论更是直接炮轰美国的政治体制，认为美式民主不过是“骗人的把戏”。
02.12.2020 Hong Kong activists Joshua Wong, right, and Ivan Lam, left, are escorted by Correctional Services officers to get on a prison van before appearing in a court, in Hong Kong, Wednesday, Dec. 2, 2020. Prominent Hong Kong pro-democracy activist Wong and two other activists, Lam and Agnes Chow, were taken into custody after they pleaded guilty to charges related to a demonstration outside police headquarters during anti-government protests last year. (AP Photo/Kin Cheung)

德语媒体：奶茶联盟和MeToo中国 03.12.2020

德语媒体关注了两件中国的司法案件：本周三，香港活动人士黄之锋等三人被判处监禁入狱；同一天，中国央视主持人朱军性骚扰案在北京开庭。
Facebook Screenshot l Taiwanesischer Professor Tony Shih in chinesischer Gefangenschaft ***ACHTUNG: Bild nur zur aktuellen Berichterstattung (max. 3 Wochen)

国台办出面证实 台退休教授遭判刑4年 25.11.2020

中国继上个月透过央视称台湾退休大学教授施正屏因「台谍案」被逮捕关押後，国台办25日又出面证实，施正屏已被判刑四年，并剥夺政治权利2年跟没收人民币2万元的财产。
(171218) -- QIANDONGNAN, Dec. 18, 2017 -- Farmers transport harvested navel oranges in Rongjiang County, southwest China s Guizhou Province, Dec. 17, 2017. Oranges farms in Rongjiang entered the harvest season recently. ) (wyo) CHINA-GUIZHOU-WINTER-ORANGE HARVEST (CN) ZhangxHui PUBLICATIONxNOTxINxCHN

离官宣建成小康只差一步——中国称所有贫困县脱贫 24.11.2020

今年是习近平在十八大确定的脱贫攻坚收官之年及全面建成小康社会目标的实现之年。中国央视本周一报道，贵州省最后9个贫困县正式退出贫困县序列，标志着“全国脱贫攻坚目标任务已经完成”。
BEIJING, CHINA - OCTOBER 09: A China flag is seen placed on a display at the NBA flagship retail store on October 9, 2019 in Beijing, China. The NBA is trying to salvage its brand in China amid criticism of its handling of a controversial tweet that infuriated the government and has jeopardized the leagues Chinese expansion. The crisis, triggered by a Houston Rockets executives tweet that praised protests in Hong Kong, prompted the Chinese Basketball Association to suspend its partnership with the league. The backlash continued with state-owned television CCTV scrapping its plans to broadcast pre-season games in Shanghai and Shenzhen, and the cancellation of other promotional fan events. The league issued an apology, though NBA Commissioner Adam Silver angered Chinese officials further when he defended the right of players and team executives to free speech. China represents a lucrative market for the NBA, which stands to lose millions of dollars in revenue and threatens to alienate Chinese fans. Many have taken to Chinas social media platforms to express their outrage and disappointment that the NBA would question the countrys sovereignty over Hong Kong which has been mired in anti-government protests since June.(Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

NBA突发事件：莫雷走人 中共喉舌暗指为声援香港“付代价” 16.10.2020

NBA与中国政府发生争议后一年多，休斯敦火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）自行辞职。中共喉舌央视暗示，这是他为自己的言论付出的“代价”。
Chinese intelligence concept, ear on the flag of China. 3D rendering

央视连播三天「台谍案」 学者: 他们不是间谍 14.10.2020

针对央视连续播出三天「台谍案」相关报导，德国之声访问到台湾政治学者表示，这几人过去与中国往来密切，反而离台湾独派团体关系甚远，「不是做间谍的料，也没有做间谍的能耐」。
Name: Cheng_CCTV Date: October 12, 2020 Description: In CCTV's 15-minutes TV show, Cheng Yu Chin was accused as a spy working for Taiwan. Cheng said in CCTV that he understand China's feeling because no state would allow secession, and he knows his action would do harm to China.

央视再曝台谍案 台外交部: 诬陷栽赃 13.10.2020

央视节目指台湾学者郑宇钦对大陆从事间谍情报活动，并于去年4月被捕。台湾外交部称央视报导存在许多事实错误，包括报导中的「台湾驻捷克代表」查无此人。
20.06.2019 In this photo taken June 20, 2019, and released by Pingtung County Fangliao Township Office, Lee Meng-chu, right, accepted a certificate for his adviser role from Archer Chen, Chief of Fangliao Township, during a ceremony in Pingtung County, southern Taiwan. Taiwan is seeking information from China about Lee who has gone missing since last week and who had reportedly distributed photos of Chinese troops just outside protest-racked Hong Kong. (Pingtung County Fangliao Township Office via AP) |

李孟居央视道歉 陆委会批对岸诬陷 12.10.2020

失联一年多的台湾人李孟居现身在中国官媒央视节目中，自称过去做错事对祖国有些伤害。然而，台湾的陆委会与其友人都认为他是在中国施压下「被自白」。
A Chinese People's Armed Police Force guard waves to the photographer to stop taking photos in Shanghai, China on February 19, 2009. The People's Armed Police Force (PAP) is a paramilitary force primarily responsible for civilian policing and fire rescue duties in China, as well as provide support to China's People's Liberation Army (PLA) during wartime. The PAP is estimated to have a total strength of 1.5 million. Photo by Lucas Schifres/Pictobank/ABACAPRESS.COM |

央视:中国安全机关破获数百起台湾间谍窃密案 11.10.2020

周日，央视新闻联播节目报道称，中国国家安全机关近期组织实施“迅雷-2020”专项行动，“打击台湾间谍情报机关渗透破坏活动，破获数百起间谍窃密案件”。台湾亲绿媒体《自由时报》称这是大陆对台采取的“文攻武吓”。
Sep 27, 2020; Lake Buena Vista, Florida, USA; Miami Heat players and staff pose for pictures after defeating the Boston Celtics in game six of the Eastern Conference Finals of the 2020 NBA Playoffs at AdventHealth Arena. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports

冰冻期结束 NBA比赛“回归”中国央视 10.10.2020

中国与美国职业篮球联赛NBA之间的纠纷出现了缓和迹象。这个周末，中国央视直播了湖人队与热火队之间的第五场较量。在谈到复播时，央视称NBA持续表达善意，支持中国抗疫。
Taiwanese cellist Nana Ou-Yang poses at the Maje party to celebrate its 20th birthday in Beijing, China, 24 April 2018. Foto: Chen Yichuan/Imaginechina/dpa |

长平观察：欧阳娜娜，每年都要好好表现哦 04.10.2020

台湾艺人欧阳娜娜参加央视国庆庆典活动引发争议。时评人长平认为，台湾“当局放完狠话又怂了”并不丢脸，但是欧阳娜娜的演唱超越了言论自由的范畴。
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