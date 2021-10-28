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中国中央电视台，简称央视；英语缩写为 CCTV。中华人民共和国的官方电视媒体之一。
央视属于国家事业单位编制，按照中宣部、广电总局的部署，接受两者的直接管理，同时采用企业化管理模式，将自身定位为宣传机构，是“党、政府和人民”的“重要喉舌”。
以撒切尔夫人为政治榜样的蔡英文在2016年成为亚洲首位非出身政治世家的女性总统。她曾被《时代》杂志列入全球最具影响力百大人物名单，也被台湾的反对者称作过“空心蔡”；她被央视抨击为执意谋独来日无多，也被台湾的支持者赞为捍卫主权的“辣台妹”。
德语媒体《日报》指出，在中国官媒和爱国主义者宣导之下，外媒记者被认为是藉由虚假报导来阻止中国的经济发展。 《法兰克福汇报》则关注中国央视记者称奥运铅球金牌得主巩立姣为“女汉子”所引起的风波。
中国科兴公司董事长尹卫东周五（6月4日）接受中国央视（CCTV）采访时说，中国已批准在3至17岁的人群中紧急使用科兴生物的新冠疫苗。何时向年轻群体提供疫苗取决于卫生部门制定的疫苗接种策略。
中国官方在宣布去年中印边界冲突中解放军伤亡情况后，公布了一段据称是加勒万河谷冲突现场的视频录像。在中印双方分别从争议地区班公湖沿岸撤离之后，两国军方高层开始就其它地区的“脱离接触”继续进行谈判。
中国官方首度证实，曾在中国环球电视网（CGTN）担任主持人的澳洲籍华裔记者成蕾正式被捕，她被指控非法或意图泄漏国家机密与情报。
在中国的社交网站上，许多网民都为美国国会遭暴徒冲击而幸灾乐祸，并借机指责西方媒体在华盛顿乱局与香港民主运动问题上搞双重标准。中国央视的一篇评论更是直接炮轰美国的政治体制，认为美式民主不过是“骗人的把戏”。
德语媒体关注了两件中国的司法案件：本周三，香港活动人士黄之锋等三人被判处监禁入狱；同一天，中国央视主持人朱军性骚扰案在北京开庭。
中国继上个月透过央视称台湾退休大学教授施正屏因「台谍案」被逮捕关押後，国台办25日又出面证实，施正屏已被判刑四年，并剥夺政治权利2年跟没收人民币2万元的财产。
今年是习近平在十八大确定的脱贫攻坚收官之年及全面建成小康社会目标的实现之年。中国央视本周一报道，贵州省最后9个贫困县正式退出贫困县序列，标志着“全国脱贫攻坚目标任务已经完成”。
NBA与中国政府发生争议后一年多，休斯敦火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）自行辞职。中共喉舌央视暗示，这是他为自己的言论付出的“代价”。
针对央视连续播出三天「台谍案」相关报导，德国之声访问到台湾政治学者表示，这几人过去与中国往来密切，反而离台湾独派团体关系甚远，「不是做间谍的料，也没有做间谍的能耐」。
央视节目指台湾学者郑宇钦对大陆从事间谍情报活动，并于去年4月被捕。台湾外交部称央视报导存在许多事实错误，包括报导中的「台湾驻捷克代表」查无此人。
失联一年多的台湾人李孟居现身在中国官媒央视节目中，自称过去做错事对祖国有些伤害。然而，台湾的陆委会与其友人都认为他是在中国施压下「被自白」。
周日，央视新闻联播节目报道称，中国国家安全机关近期组织实施“迅雷-2020”专项行动，“打击台湾间谍情报机关渗透破坏活动，破获数百起间谍窃密案件”。台湾亲绿媒体《自由时报》称这是大陆对台采取的“文攻武吓”。
中国与美国职业篮球联赛NBA之间的纠纷出现了缓和迹象。这个周末，中国央视直播了湖人队与热火队之间的第五场较量。在谈到复播时，央视称NBA持续表达善意，支持中国抗疫。
台湾艺人欧阳娜娜参加央视国庆庆典活动引发争议。时评人长平认为，台湾“当局放完狠话又怂了”并不丢脸，但是欧阳娜娜的演唱超越了言论自由的范畴。
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