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中国中央电视台，简称央视；英语缩写为 CCTV。中华人民共和国的官方电视媒体之一。
央视属于国家事业单位编制，按照中宣部、广电总局的部署，接受两者的直接管理，同时采用企业化管理模式，将自身定位为宣传机构，是“党、政府和人民”的“重要喉舌”。
中国央视CCTV-5在3月30日直播了NBA快船对阵爵士的比赛。这是央视自2020年10月以来首次复播NBA比赛。此前，休斯敦火箭队总经理莫雷发推文支持香港示威者、NBA总裁挺“言论自由”，引发中方不满。在过去近18个月里，NBA从央视栏目列表中消失。
据包括路透社、《华尔街日报》在内的媒体报道， 美国当局可能正在计划将多家中国媒体机构列为“外国使团”，加大对其在美国运营时的管制力度。 与此同时，中国官媒针对美国“双标”的舆论战，已经打响。
春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生受到热议，相关新闻很快就被删除，微博上也找不到关于朱军猥褻、骚扰相关的话题，好像一切都没发生。
近日，CCTV播出时长45分钟的专题纪录片《“人权卫士”的人权纪录》，列举了美国历来有关人权问题的案例、数据，以及专家分析。
林堡认为，对现年71岁的著名记者高瑜的7年判决是"无情惩罚"，作为回应，德国之声同中国央视的合作谈判暂告停止。
周三的德语媒体，关注了拜仁慕尼黑队在中国的市场策略，以及西德小城杜伊斯堡在习近平到访一年后面临的广阔商机。
资深记者高瑜涉嫌泄漏国家秘密案明天开庭。时评人长平认为她否认央视“认罪”揭开了更多的黑幕。
中国的媒体不仅承受着审查压力，而且也面临腐败问题。中央电视台一位著名主持人遭逮捕使这一中国国家电视台的贿赂丑闻出现新的转折。
近日CCTV对星巴克咖啡的价格发起攻击，引起网民热议。德语媒体也关注了中国接二连三地将外国企业当作“靶子”的做法。外国品牌在中国市场的价格政策可能面临越来越大的压力。
央视已经开办了包括中、英、俄、法、西班牙语和阿拉伯语在内的多个语种节目，并声称用户遍布156个国家和地区的2.19亿家庭，但它若想要改变世界对与中国的看法，单靠花哨的电视节目还远远不够。
10月1日起，美国首都华盛顿将可全天24小时看到中国中央电视台的两套节目。一套是英语新闻，一套是纪录片。这是中国在美国的宣传工作又一重大进展，尤其是从广播进而成为电视，具有更大的宣传效果。
3月21日微博Twitter迎来了其5岁生日。5年间Twitter已经变成网民谈论从美味午餐到公民革命的强大的互联网平台。对中国的Twitter用户来说，Twitter更是发挥了社会运动工具的作用。
举世瞩目的2010年上海世界博览会揭开帷幕，全球新闻报道丰富多彩。十年前正式开播的中央电视台英文国际频道新闻综合报道世博会和相关信息，让全世界观众了解中国，无形中也暴露了中国政府海外新闻宣传战略的种种缺陷。
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