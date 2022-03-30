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中国中央电视台

中国中央电视台，简称央视；英语缩写为 CCTV。中华人民共和国的官方电视媒体之一。

央视属于国家事业单位编制，按照中宣部、广电总局的部署，接受两者的直接管理，同时采用企业化管理模式，将自身定位为宣传机构，是“党、政府和人民”的“重要喉舌”。

中国央视自2020年10月以来首次复播NBA

中国央视自2020年10月以来首次复播NBA 30.03.2022

中国央视CCTV-5在3月30日直播了NBA快船对阵爵士的比赛。这是央视自2020年10月以来首次复播NBA比赛。此前，休斯敦火箭队总经理莫雷发推文支持香港示威者、NBA总裁挺“言论自由”，引发中方不满。在过去近18个月里，NBA从央视栏目列表中消失。
美国或给更多中国官媒贴标“外国使团”

美国或给更多中国官媒贴标“外国使团” 05.06.2020

据包括路透社、《华尔街日报》在内的媒体报道， 美国当局可能正在计划将多家中国媒体机构列为“外国使团”，加大对其在美国运营时的管制力度。 与此同时，中国官媒针对美国“双标”的舆论战，已经打响。
MeToo遇朱军 删你没商量

MeToo遇朱军 删你没商量 28.07.2018

春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生受到热议，相关新闻很快就被删除，微博上也找不到关于朱军猥褻、骚扰相关的话题，好像一切都没发生。

CCTV纪录片抨击美国人权引争议

CCTV纪录片抨击美国人权引争议 18.03.2016

近日，CCTV播出时长45分钟的专题纪录片《“人权卫士”的人权纪录》，列举了美国历来有关人权问题的案例、数据，以及专家分析。
德国之声台长林堡中断同CCTV的合作谈判

德国之声台长林堡中断同CCTV的合作谈判 17.04.2015

林堡认为，对现年71岁的著名记者高瑜的7年判决是"无情惩罚"，作为回应，德国之声同中国央视的合作谈判暂告停止。
“巨大的潜力”

“巨大的潜力” 18.02.2015

周三的德语媒体，关注了拜仁慕尼黑队在中国的市场策略，以及西德小城杜伊斯堡在习近平到访一年后面临的广阔商机。
高瑜无罪，黑幕待揭

高瑜无罪，黑幕待揭 20.11.2014

资深记者高瑜涉嫌泄漏国家秘密案明天开庭。时评人长平认为她否认央视“认罪”揭开了更多的黑幕。
卷入贪腐案的央视知名媒体人

卷入贪腐案的央视知名媒体人 15.07.2014

中国的媒体不仅承受着审查压力，而且也面临腐败问题。中央电视台一位著名主持人遭逮捕使这一中国国家电视台的贿赂丑闻出现新的转折。
星巴克，到底贵不贵？

星巴克，到底贵不贵？ 26.10.2013

近日CCTV对星巴克咖啡的价格发起攻击，引起网民热议。德语媒体也关注了中国接二连三地将外国企业当作“靶子”的做法。外国品牌在中国市场的价格政策可能面临越来越大的压力。
中央电视台新址主楼竣工

中央电视台新址主楼竣工 16.05.2012
CCTV走向世界?

CCTV走向世界? 05.02.2012

央视已经开办了包括中、英、俄、法、西班牙语和阿拉伯语在内的多个语种节目，并声称用户遍布156个国家和地区的2.19亿家庭，但它若想要改变世界对与中国的看法，单靠花哨的电视节目还远远不够。
央视两频道在美国首都全天候播出

央视两频道在美国首都全天候播出 31.08.2011

10月1日起，美国首都华盛顿将可全天24小时看到中国中央电视台的两套节目。一套是英语新闻，一套是纪录片。这是中国在美国的宣传工作又一重大进展，尤其是从广播进而成为电视，具有更大的宣传效果。
在Twitter的世界里你我都可挑战CCTV

在Twitter的世界里你我都可挑战CCTV 22.03.2011

3月21日微博Twitter迎来了其5岁生日。5年间Twitter已经变成网民谈论从美味午餐到公民革命的强大的互联网平台。对中国的Twitter用户来说，Twitter更是发挥了社会运动工具的作用。
金玉其外，败絮其中

金玉其外，败絮其中 01.05.2010

举世瞩目的2010年上海世界博览会揭开帷幕，全球新闻报道丰富多彩。十年前正式开播的中央电视台英文国际频道新闻综合报道世博会和相关信息，让全世界观众了解中国，无形中也暴露了中国政府海外新闻宣传战略的种种缺陷。