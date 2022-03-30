CCTV走向世界?

央视已经开办了包括中、英、俄、法、西班牙语和阿拉伯语在内的多个语种节目，并声称用户遍布156个国家和地区的2.19亿家庭，但它若想要改变世界对与中国的看法，单靠花哨的电视节目还远远不够。