中国严防境外输入病例 韩伊意疫情继续爆发

（德国之声中文网）据中国媒体报道，浙江3月2日新增境外输入性确诊病例7例，均为丽水市青田县报告的意大利输入病例。浙江就此累计出现8例输入性病例。浙江目前对意大利返乡人员安排专门宾馆集中隔离，对其他国家返乡人员实施居家硬隔离。

中国2月26日公开通报首例境外输入确诊病例，一名从伊朗返回的人士在宁夏确诊。2月28日，宁夏公布第二例新增新冠肺炎确诊病例，患者几日前从伊朗返回，与先前确诊的从伊朗返回的患者不相识、无联系。2月29日，北京报告2例自伊朗入境的新冠肺炎确诊病例。3月1日，深圳报告1例境外输入新冠肺炎确诊病例，这也是广东首例境外输入病例。

据报道，北京和广东要求来自或去过疫情严重国家的入境人员，入境后居家或集中观察14天。据统计，自2月27日至3月1日，通过广东省口岸入境的境外疫情严重地区旅客累计1496人。宁夏将摸排在宁外籍人员底数，并建议当前滞留国外和区外的外籍人员推迟出行计划。

中国海关总署卫生检疫司表示，海关已全面启动健康申报制度，要求所有出入境人员都必须进行健康申报，由海关进行审核和排查。

目前、威海、丹东、大连、延边、苏州、盐城、南京等市都对入境人员采取疫情防控措施。上海3月3日公布，所有中外人员，凡是在进入上海之日前14天内，有过重点国家或地区旅居史的，一律隔离14天。

商业包机接伊朗华人

德黑兰街头

中国外交部官员3月1日在新闻会上表示，如疫情严重，将积极协助和安排国外的中国公民回国。据环球时报3月3日援引当地华人报道，第一家中国包机将于3日晚间抵达德黑兰，优先针对滞留在疫情最严重的库姆的中国人。这是一架商业包机，愿意回国的华人需要报名，并支付相关费用。据悉，今后几天可能还会有数架包机接滞留在伊朗的中国人回国。

“未知领域”

至3月3日，全球约60个国家超过9万人确诊感染新冠肺炎，3100多人死亡。据3月3日的数据，中国新增确诊128人，累计确诊80303。韩国和伊朗新增确诊分别为600人及523人。至此，韩国新冠肺炎确诊病例超过5000例，伊朗约1500例，为亚洲疫情最重的两个国家。欧洲疫情最重的意大利3月3日新增病例373例，累计2084例。法国新增61例，累计191例。德国新增31例，累计188例。西班牙新增50例，累计124例。

世界卫生组织(WHO)总干事谭德赛周一警告说，"了解和理解一种流行病是抗击它的第一步。我们正在一个未知领域"。他说， "我们以前从未见过一种能够在社区内传播的呼吸道病原体，但也可以通过正确的措施加以控制。"

欧盟委员会主席冯德莱恩在周一的新闻发布会上说，欧盟对这种新型冠状病毒的警戒级别已经从中等提升到高水平。

美国的感染病例也有所增加，目前确诊病例超过100例，共有6人死亡。死者中四人是西雅图郊区柯克兰(Kirkland)一家护理机构的居民，引发人们对病毒继续在华盛顿州传播的担忧。