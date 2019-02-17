中国严格实行二胎政策 山东夫妇生三胎遭罚

(德国之声中文网) 山东成武县一对夫妇在生了第三胎之后，没能上缴「社会抚养费」，被当地法院冻结财产及财付通，连微信钱包也没能倖免。

根据成武县法院2月10日发布的通报，王保华夫妇在2017年1月15日生育第三个子女，被决定征收社会抚养费共计64,626元。成武县原卫生和计划生育局于2019年1月10日向法院申请强制执行。

然而，王保华夫妇的银行账户仅有2万余元，不足以支付社会抚养费用，法院连同王姓夫妇的微信支付里的零钱131.68元也一并冻结。

王保华表示，从1月15日开始，成武县法院就已经冻结了他的工资卡，让他拿不到工资。但他仍然必须继续工作。他说: 「我真的不知道该怎么办。」他说:「快不给留活路了。」

微博签约专栏作家连鹏2月12日在微博转发澎湃新闻对于此事的报导，评论道: 「人家夫妻存款才两万多点(罚款要6万多)，冻结了不算，连微信零钱也不放过，就给人家剩一张几十元的卡，在春节前半个多月强制执行，这也太...」他欲言又止，就此打住。

威斯康辛大学麦迪逊分校的人口学教授易富贤长期对中国的人口政策发表批评。他在推特账号上转发裁罚公告，说: 「生三孩的比熊猫还珍稀了，但竟然还抓肚皮经济。」

此事在网路上引发舆论挞伐，成武县卫计部门出面发表回应，表示裁罚乃依照《中华人民共和国人口与计划生育法》第四十一条、《山东省人口和计划生育条例》第三十七条第二款之规定，声称不涉嫌违法违规: 「这是根据现有政策执行的，上面的政策是如何制定，下面就如何执行。」

鼓励二胎罚三胎

中国在警觉到人口老化的危机之后，开始放松一胎化政策，鼓励民众多生小孩。但是，对于生育三个或以上的家长，有些地方政府依然会征收「社会抚养费」，亦即认定父母「超生」小孩会「耗费社会资源」，因此向父母收费。

《中华人民共和国人口与计划生育法》中，第18条规定:「国家提倡一对夫妻生育两个子女。符合法律、法规规定条件的，可以要求安排再生育子女。具体办法由省、自治区、直辖市人民代表大会或者其常务委员会规定。」而成武县卫计部门引述的第41条则是写道「不符法规条件者，应当依法缴纳社会抚养费。」

综合以上，生育三胎是否开罚，省级的政府机关具有一定的裁量权。这也造成每个地方是否裁罚三胎父母有不同的标准。

2029年为转折点

2016年，在一胎化政策实施35年之后，中国面临到人口老化及劳动力短缺的问题，正式终止一胎化政策，鼓励生二胎。然而，根据国家统计局的资料，中国的生育率并没有因此提高。

上个月，国家统计局说2018年的新生儿人数来到1523万，其成长率0.381%是1961年以来最低的一次，又整整比2017年少了两百万个新生儿。当局估计，中国人口将于2029年达到峰值，为14.42亿，其后便开始下降。如此一来，便印证一些人认为「中国在变有钱之前会先变老」的臆测。

目前，国家健康委员会拒绝消除计划生育的法源依据。但是就算中国政府能够顺利消除计划生育的相关法令，中国人民的生育意愿也正在逐渐降低。

许多家长抱怨住房、教育、医疗、安全食品的价格节节攀升，而中国食品安全与药物安全的丑闻频传，也让他们无法放心。

另外，年轻一代的生活多样，结婚或生育在他们规划人生时，常常被往后延。

「有许多东西已经取代了孩子的重要性，比如说买好房子，或好好的度假。我的父母有给我们压力，但是我就是说现在不大可能(生小孩)。」一位在政府机关工作的女孩琳达(化名)这么说。

学者易富贤在回复美联社的邮件中说，想要提升生育率，需要先进行经济、社会与教育的改革。「但这很困难」他说: 「当然，前提是要尊重人权，让政府放弃对人民的控制。」