 中国严查稀土巨头 意在贸易战? | 经济纵横 | DW | 15.08.2019

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经济纵横

中国严查稀土巨头 意在贸易战?

在中国是否动用稀土王牌打贸易战备受关注的时候，中国国有稀土开采公司因环保不合格受到通报批评，接下来会停止开采吗？

China 2010 | Abbau & Transport Seltene Erden | Hafen von Lianyungang, Provinz Jiangsu (Getty Images/AFP)

中国每年稀土开采产生2000万吨垃圾废料污染环境

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（德国之声中文网）据新华社报道，中共中央生态环境保护督察组周三（8月14日）通报，江西赣县红金稀土有限公司对环境污染问题久拖不治，敷衍整改，且多个环境违法问题并存。红金稀土公司属于五矿稀土集团，后者的母公司是中国五矿集团。

通报称，该公司4个萃取车间和3个附属车间，存在明显的氯化氢和有机废气无组织排放问题，而且这些问题最晚去年就已明确提出，"但该公司始终态度消极，没有采取任何实质性整改措施。"

中国五矿稀土集团是中国被国家授权开采稀土的6大公司之一。在写给路透社的一份邮件里，五矿稀土公司称，完全接受督查组查出的问题，将立即展开问责调查。

在目前全球稀土市场上，中国承担了90%的供应。17种稀土元素是新能源、高科技以及国防器械制造领域里不可或缺的元材料，因其重要性，也被称为战略金属。

中国曾表示，开采稀土每年都产生约2000万吨的废料垃圾，污染水源和农田，这一现象在中国江西省和内蒙古自治区最为严重。为整顿稀土行业，让稀土开采满足环保条件，中国在10年前开始打击稀土的无序生产。

世贸组织允许相关国家因环保因素限制稀土的出口和生产。

中国过去也曾使用"环境遭受破坏"这个理由对稀土行业进行整改，降低稀土的产量和出口量，关闭了数百个不符合环保和健康标准的小型私人企业。但大型企业释放的污染仍然十分严重。对此，中国曾放出明确信号，一方面，独霸市场的收益有其合理性；同时，也不要期待中国永远为环境破坏而买单。

中共本次全国性生态环境督察主要集中在两大国企上，其中之一便是五矿稀土公司。据新华社报道，上周曾有130名被调查的人员受到严厉批评。

 

李鱼/洪沙（路透社）

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