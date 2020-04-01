中国严控无症状感染者 河南郏县再封城

(德国之声中文网) 中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友，4月2日在中国国务院联防联控机制新闻发布会上表示，由无症状感染者造成流行的可能性很小。

他说:「我们现在的措施，应该说能够及时发现、及时控制无症状感染者。」

中国国家卫生健康委员会疾病预防控制局监察专员王斌说，目前中国无症状感染者的报告、流行病学调查和密切接触者管理的要求，和确诊病例是基本一致的，「各级各类医疗卫生机构一旦发现了无症状感染者，要求在两个小时之内进行网络直报，同时在24小时之内完成流行病学调查」。

他也强调，对发现的无症状感染者会采取14天的集中医学观察，连续两次标本核酸检测阴性才可以解除隔离。

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不过官方这样的说明还是没有降低人民的恐惧，因为中国大都市才刚解除警报，许多地区谨慎复工。但3月31日河南郏县传出有无症状感染者再次引发疫情，4月1日就全面封锁，所有的居民都被命令待在家中。许多人担心，这会不会是第二波感染的警钟?

当地居民4月2日向《南华早报》确认，已经接到政府的封锁通知。23岁的王晓(音译)说，她在1日下午接到村里的通知，当局敦促居民储备蔬菜和日用品，为隔离做准备，每个家庭可以每两天指派一名成员外出买菜。

她说看到新闻报导，才知道县内出现了三例新冠病毒感染病例，「我很担心，因为离我太近了......医院离我家只有大约2公里。我不知道有确诊的病例」。

在县城经商的王军说，之前他觉得很放心，因为可以恢复生产，继续上班，但现在他对停产的事感到非常紧张，「以前大家都不知道发生了什么事，因为到处都是传言，说是有人被感染了，没有人敢出门......现在大家都知道了，是在医院里，所以没有人敢出门」。

实施「宵禁」 60万居民外出须获批

根据多家中国媒体报导，中国中部的河南平顶山市郏县4月1日全面封村和封小区，并开始实施类似于宵禁的措施。该地区约60万居民被要求留在家中，所有出外的行动都需要特别批准。根据该县通知，居民出门必须持有特别通行证，外出必须测量体温并戴上口罩。

除公用事业、医疗供应商、物流公司和食品加工企业外，当地所有企业均已停业。除超市、医院、食品市场、加油站、药店和酒店外，所有商店都已关闭。此外，只有持有特别通行证的人才能上班。汽车也只能根据车牌号的不同，隔天使用。

《南华早报》引用该县交通局的一位官员证实，该县已被封锁。他说:「现在最好不要来郏县。谁也不能进，也不能出。」

无症状感染者 隔离后呈阳性

河南在疫情爆发中心湖北的北边，一直到4月2日，河南仅有约十几名确诊感染者。因此这次事件格外引人关注。据报道，郏县一间医院的刘姓医生1月份从武汉返回县城，在完成两周的自我隔离后，恢复了在医院的工作。2月28日他就被检测出新冠病毒阳性。此外与他有密集接触的两名医院同事和一名同学2月29日也被检测出阳性。

《第一财经》也引述一位郏县疫情防控指挥部工作人员证实，这次封城与当地前几天突然发现数例无症状感染病人有关，也是出于对当地人民群众的生命健康考虑。

邹宗翰/李澄欣 (综合报导)