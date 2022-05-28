 中国严厉的抗疫政策成越南经济的福音 | 经济纵横 | DW | 29.05.2022

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经济纵横

中国严厉的抗疫政策成越南经济的福音

与中国不同，越南已基本抑制住新冠病毒大流行瘟疫。现在，该国经济期许在近些年的成功基础上更上一层楼。短期前景看好。不过，中期前景如何？

Vietnam | Fabrikarbeit in Ho Chi Minh City

(德国之声中文网) 越南是世界上少数几个在2020年大流行瘟年经济增长的国家之一。河内政府一开始便迅速行动，在很长时间里实施极严厉新冠"清零"战略，并获成功，为其决定性原因。不过，2021年夏，--在奥密克戎变体改变大瘟疫游戏规则前--，局面明显失控：染疫人数上升，三星、苹果、耐克、 Zara等跨国公司在越工厂不得不关闭数周，只得返乡的劳工们前景不卜。根据世界银行提供的数字，当年，该国经济增长率回落至2.58%。 

最终，越南断然改变策略，推进此前忽视的疫苗接种运动。与中国不同，河内采取务实做法，也使用西方疫苗。位于汉堡的德国东亚商业网络（OAV）的米勒（Daniel Müller ）在接受DW采访时指出，"越南相对较快控制了局面，显示出了该国制度的适应力。"  

与此相应，该国取消了几乎所有防疫限制措施。该国国家卫生和流行病学研究所负责人对路透社表示，他认为，再度实施封锁不太可能。亚洲开发银行预测，2022年，越南经济增长率将是6.5%，2023年是6.7%。 

Vietnam | Coronamaßnahmen gelockert: Menschenmassen möchten Ho Chi Minh Stadt verlassen 2021

越南2021年10月起放松新冠限制措施

也有更多中资流入  

有明显迹象显示，越南已应调整抗疫政策而受益。尤其是来自电子行业的外国企业正向该国投入大笔资金。今年2月，韩国三星宣布，将在越南增加投资9.2亿美元。  

生产线从中国转至越南的趋势也在继续。据专业杂志《电子学实践》（Elektronik Praxis）报道，立讯精密（Luxshare Precision Industry ）、歌尔股份（Goertek ）、和硕（Pegatron ）等中国电子企业正将部分生产基地移至越南。国际著名咨询公司Fitch Solutions的一名专家在接受路透社采访时表示："越南将是供应链转移的主要受益者之一。" 

论及德国，汉堡东亚商业网络的米勒指出："越南一直受到德企的关注。真正的大动作尚未开始，但可能会改变，因为，在华企业的不满现在达到了以前没有的程度。" 因其"清零"政策导致的即使在染疫率极低背景下仍实施长达数周封锁，尤其是在上海这样的商业大都，中国正受到越来越多批评。

挑战：弹性供应链  

前景虽好，但越南经济面临挑战。首先，该国已深度融入全球供应链，当前背景下，这既是幸运，也是一种重压。幸运，是因为越南近年来的开放经济政策使增长成为可能；重压，是因为该国严重依赖原材料和初级产品的外来供应，而正因大流行瘟疫导致外来供应短缺或延误。与此同时，美、中之间不断加大的地缘政治紧张关系亦使越南易受伤害。 

解决方案的一个关键词便是：弹性供应链。米勒认为，在这方面，越南尚无良好定位，例如，数字供应链这一议题在该国未获足够重视。数字化供应链意味着供应链中所有流程和步骤的数字化联网，以能实时监控，使其效率更高。 

Vietnam | Fabrikarbeit in Hanoi

河内的一家电子产品工厂

强劲的经济  

然而，之于越南，需变得更具弹性的不仅是供应链，还有整体经济。米勒说，只有增加生产性价值创造并置于更广泛基础上，才能提高抗御力。他认为，要达到这一点，就需在各层面增进专业化，例如，改进教育和培训系统。而目前，该系统几乎无法跟上不断增长的需求。  

弹性也意味着加大内需。当COVID-19新冠2021年夏末来袭时，该国外贸型经济立即遭受重创。世界银行提供的数据显示，2020年，越南的外贸比率为209%。高值表明高经济依赖性。当然，人口近1亿的越南不能像中国那样将内需为中心的发展作为目标。就此，米勒指出，"初期阶段，只能力争多一点平衡。" 

越南已意识到这一问题，但发现，难以实施必要步骤实现平衡。要增加内需，需有更多人口从经济增长中受益，但正如专业杂志《经济学人》（ Economies）2021年3月发表的一项研究报告所显示的那样，问题在于，该国国内不平等现象加剧，城乡差距亦进一步扩大。 

挑战：人权和劳工权益  

另一项挑战，尤其涉及德国和欧盟的投资，乃是该国的威权政治。德国现届政府在联合执政协议中明确表示，将奉行 "基于价值观的外交政策"，更加关注人权状况。《尽责法》（ Sorgfaltspflichtengesetz ，又称《供应链法》）2021年出台，对涉事企业在环境保护和人权方面提出更高要求。 不过，该法从2023年起方会逐步、并按企业规模实施。

在这点上，越南非首选合作伙伴，这已表现在《欧盟-越南自由贸易协定》（ EVFTA ）的实施中。该协定2020年8月起生效，但具体实施困难。根据该协定，越南承诺允许成立独立工会。然而，相关进程进展缓慢，迄今尚无关于如何以及在什么情况下可以注册独立工会的法律规定。 

开放型经济  

米勒认为，涉及以价值为基础的外交和贸易政策，越南显然不属于最密切的志同道合伙伴圈，但可属于更广泛意义上的贸易伙伴圈，--与中华人民共和国或特朗普治下的美国不同--该国坚持开放经济。他指出，从德国和欧洲的视角出发， 作为劳动密集型制造业基地，"越南实际上不可或缺" 。

米勒相信，就此而言，越南在东南亚地位特殊。出于不同原因，泰国和印度尼西亚等可能的竞争对手不会很快威胁到越南：泰国经济在发展上已领先一步，生产的商品价值更高；印尼则现在方开始逐渐摆脱其传统的国内导向，致力于融入全球经济。

 

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