中国两邻国为争夺水资源发生严重军事冲突

（德国之声中文网)中亚国家吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的接壤地方发生军事冲突，伤亡人数比此前的报道有所增加。吉尔吉斯斯坦卫生部在首都比什凯克表示，截至目前，吉方已有13人丧生，其中包括一名13岁的女孩，另有134人受伤。据称，由于战事激烈，边境地带已有11500人背井离乡，被转移至安全地带。目击者表示，一些房屋被烧毁，局势依然紧张。

暂时停火

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦相互指责对方应为事态升级承担责任。吉尔吉斯斯坦宣称，他们已经占领了一个塔吉克边防哨所。目前，双方已经就暂时停火达成了共识。

苏联解体后，中亚各加盟共和国宣布独立。拥有一千多公里共同边境线的塔吉克和吉尔吉斯斯坦两国，由于在划界问题上存在争议，多年来一直冲突不断。此前，俄罗斯曾表示愿意居中调停。

本次边境冲突的根源在于边境地带的饮用水资源分配。塔吉克斯坦国家安全委员会指责吉尔吉斯斯坦士兵率先向塔吉克武装力量开枪，事发地点是塔吉克斯坦飞地沃鲁赫境内伊斯法拉河的一个分流站。而吉尔吉斯斯坦则对上述指控予以驳斥，并称塔吉克斯坦方面在边境地带安装监控探头，“蓄意”引起了本次争端。库克塔什村附近的吉尔吉斯边防军曾要求塔方停止安装监控探头的工作。冲突开始时，边境两侧的居民先是互相投掷石冲突，稍后随着军队介入，争执演变称武装冲突。

吉尔吉斯斯坦总统沙帕洛夫（Sadyr Schaparow）呼吁本国民众保持镇定。以冷静应对挑衅，避免事态升级。

（ 德新社，美联社，法新社）

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