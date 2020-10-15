 中国两邻国为争夺水资源发生严重军事冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国两邻国为争夺水资源发生严重军事冲突

中亚国家塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦接壤地区发生激烈军事冲突，吉方宣称事件中已有13人丧生，134人受伤。据称，一场有关监控摄像头的争执最终引爆了这场军事冲突。

Kirgistan Manöver in Batken Region

今年四月初，吉尔吉斯官兵在参加军事演习。

（德国之声中文网)中亚国家吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的接壤地方发生军事冲突，伤亡人数比此前的报道有所增加。吉尔吉斯斯坦卫生部在首都比什凯克表示，截至目前，吉方已有13人丧生，其中包括一名13岁的女孩，另有134人受伤。据称，由于战事激烈，边境地带已有11500人背井离乡，被转移至安全地带。目击者表示，一些房屋被烧毁，局势依然紧张。

暂时停火

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦相互指责对方应为事态升级承担责任。吉尔吉斯斯坦宣称，他们已经占领了一个塔吉克边防哨所。目前，双方已经就暂时停火达成了共识。

苏联解体后，中亚各加盟共和国宣布独立。拥有一千多公里共同边境线的塔吉克和吉尔吉斯斯坦两国，由于在划界问题上存在争议，多年来一直冲突不断。此前，俄罗斯曾表示愿意居中调停。

Treffen kirgisische Ministerpräsident Ulukbek Maripow (R) und tadschikischer MP Kokhir Rasulzoda

4月29日吉塔两国总理就边境冲突举行磋商。

本次边境冲突的根源在于边境地带的饮用水资源分配。塔吉克斯坦国家安全委员会指责吉尔吉斯斯坦士兵率先向塔吉克武装力量开枪，事发地点是塔吉克斯坦飞地沃鲁赫境内伊斯法拉河的一个分流站。而吉尔吉斯斯坦则对上述指控予以驳斥，并称塔吉克斯坦方面在边境地带安装监控探头，“蓄意”引起了本次争端。库克塔什村附近的吉尔吉斯边防军曾要求塔方停止安装监控探头的工作。冲突开始时，边境两侧的居民先是互相投掷石冲突，稍后随着军队介入，争执演变称武装冲突。

Kirgistan Bischkek | Kundgebung zu Grenzkonflikt mit Tadschikistan

吉尔吉斯斯坦首都比什凯克民众集会，呼吁结束边境冲突

吉尔吉斯斯坦总统沙帕洛夫（Sadyr Schaparow）呼吁本国民众保持镇定。以冷静应对挑衅，避免事态升级。

（ 德新社，美联社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

Kirgistan Präsident Sooronbai Jeenbekov

吉尔吉斯斯坦总统辞职: “我不想朝自己的公民开枪” 15.10.2020

在大选过后持续不断的抗议示威之下，吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫本周四宣布辞职，希望以此来避免流血冲突。目前，这个中亚国家出现政治真空。

Tadschikistan Referendum über Verfassungsänderung Emomalii Rahmon

塔吉克斯坦大选 总统拉赫蒙再度连任 12.10.2020

埃蒙马利·拉赫蒙（Emomali Rakhmon）以超过90%的得票率当选，再度蝉联塔吉克斯坦总统。这位与俄罗斯结盟的68岁铁腕政治家自1992起连续担任这个人口950万的中亚国家总统。

Die Abteilung Panj Border Service wird 90 Jahre alt

塔吉克斯坦：蒙面枪手突袭哨所遭反杀 06.11.2019

在与乌兹别克斯坦接壤的塔吉克斯坦边境哨所，20名蒙面武装分子发动袭击，以失败告终。塔吉克斯坦边防部队进行反击并杀死大多数突袭者。这场罕见的袭击得到平息。尽管如此，该中亚国家的安全态势依旧堪忧。

广告

长平观察

Weltspiegel 26.04.21 | Chloe Zhao | Oscar Verleihung 2021

长平观察：赵婷为什么遭遇严厉审查？

首位获得奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性赵婷在中国的审查遭遇令人震惊。时评人长平认为，网络监管和操控能力的提高增加了不确定性带来的普遍恐惧。  