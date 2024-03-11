中国两会闭幕：经济求解，安全为本



（德国之声中文网）近3000名人大代表周一（3月11日）在闭幕会议上表决通过了政府工作报告、关于2024年国民经济和社会发展计划、中央和地方预算、人大常委会和最高人民法院及最高人民检察院工作报告的决议草案。

中国国务院总理李强在政府工作报告中提出的2024年经济增长“5%左右”的目标得到了确认。不过很多观察者认为，鉴于中国作为世界第二大经济体目前面临的众多挑战，实现这一目标有相当的难度。李强在发言中也承认，达到5%的增长“并非易事”。

经济挑战如何应对？

法新社报道称，尽管国务院高官承认中国面临的诸多挑战，“隐性风险”正在拖累经济，但政府计划如何解决这些问题的细节却并不多。

人力资源和社会保障部部长王晓萍上周六（3月9日）表示，就业总量压力不减，结构性矛盾仍然待破，“部分劳动者就业面临一些困难问题，稳就业还需付出更多的努力”。中国政府今年的目标是新增城镇就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

面对房地产市场危机重重的现状，住房及城乡建设部部长倪虹表示，稳定房地产市场“任务依然艰巨”。他同时强调坚持“房是用来住的、不是用来炒的”定位，称对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化原则，“该破产破产、该重组重组”。

尽管官方承诺提供新的支持，但分析家们说，他们还没有看到促进疲软的经济反弹所需的大额救助。专注中国市场的策纬咨询研究公司（Trivium China） 的分析师在一份报告中说：“振兴经济需要增加家庭财富和收入，而中国领导人显然还没有做好准备。”

国防预算、安全立法

会议表决通过的政府预算草案中，国防预算增长7.2%的计划受到国际媒体的关注。这一增幅与上一年度国防预算增幅相同。今年国防开支将增加到1.67万亿元人民币。

全国人大委员长赵乐际在介绍接下来一年全国人大的工作议程时表示，2024年，中国将推出一系列安全法律，以“坚决捍卫”其主权。人大将审议国防教育法和网络安全法。此外，全国人大预计还将对涉及金融稳定、民营经济等一系列领域的法律进行制定和修订。

有分析认为，中国人大下一年度立法计划更加关注国家安全，与中国领导人习近平日益注重防范内部和外部威胁，以应对日益激烈的地缘政治竞争的关注重点相一致。

国务院何去何从

人大会议闭幕时还通过了新修订的《国务院组织法》。修改条文中最受外界关注的是在草案第三条新增国务院“坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央决策部署”等内容。

这是该法律1982年颁布以来的首次修订。人大常委会副委员长李鸿忠指出，此次修法是基于中共“二十大”强调的“转变政府职能，优化政府职责体系和组织结构”，为了适应新形势、新任务、新要求。



美国智库亚洲社会政策研究所（ASPI）的中国政策研究员牛犇（Neil Thomas）对美联社表示，尽管要听党的指令，但总理领导下的国务院以往在制定经济政策方面有更大的自由度。他认为，习近平在巩固其个人对党的控制方面取得了惊人的成功，“成为所有政策领域的关键决策者”。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授及助理院长吴木銮指出，修订《国务院组织法》使以前做出的改动固定为制度，使其难以逆转。这表面习近平决心建立一个由党领导政策的制度，削弱国务院和立法机构的作用。台湾政治大学东亚所教授王信贤对美国之音表示，修法“更明确的区分，党是负责决策、政府是负责执行”。

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



国务院地位的变化也体现在今年两会另一个程序改变上：两会结束后的总理记者会被取消。这一一年一度的记者会是中共领导人跟媒体面对面的少有机会，被视为外界观察中国政情的一个窗口。今年不仅打破了这一实行了三十多年的惯例，而且人大发言人宣布，本届全国人大后几年也不再举行总理记者会。

（法新社、德新社、美联社）

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