中国两会闭幕：经济求解，安全为本

当地时间周一下午，十四届中国全国人大二次会议在北京举行闭幕会，为期一周的中国本年度两会落下帷幕。会议虽然较多关注中国经济面临的挑战，但推出具体措施却有限。
（德国之声中文网）近3000名人大代表周一（3月11日）在闭幕会议上表决通过了政府工作报告、关于2024年国民经济和社会发展计划、中央和地方预算、人大常委会和最高人民法院及最高人民检察院工作报告的决议草案。
中国国务院总理李强在政府工作报告中提出的2024年经济增长“5%左右”的目标得到了确认。不过很多观察者认为，鉴于中国作为世界第二大经济体目前面临的众多挑战，实现这一目标有相当的难度。李强在发言中也承认，达到5%的增长“并非易事”。
法新社报道称，尽管国务院高官承认中国面临的诸多挑战，“隐性风险”正在拖累经济，但政府计划如何解决这些问题的细节却并不多。
人力资源和社会保障部部长王晓萍上周六（3月9日）表示，就业总量压力不减，结构性矛盾仍然待破，“部分劳动者就业面临一些困难问题，稳就业还需付出更多的努力”。中国政府今年的目标是新增城镇就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。
面对房地产市场危机重重的现状，住房及城乡建设部部长倪虹表示，稳定房地产市场“任务依然艰巨”。他同时强调坚持“房是用来住的、不是用来炒的”定位，称对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化原则，“该破产破产、该重组重组”。
尽管官方承诺提供新的支持，但分析家们说，他们还没有看到促进疲软的经济反弹所需的大额救助。专注中国市场的策纬咨询研究公司（Trivium China） 的分析师在一份报告中说：“振兴经济需要增加家庭财富和收入，而中国领导人显然还没有做好准备。”
会议表决通过的政府预算草案中，国防预算增长7.2%的计划受到国际媒体的关注。这一增幅与上一年度国防预算增幅相同。今年国防开支将增加到1.67万亿元人民币。
全国人大委员长赵乐际在介绍接下来一年全国人大的工作议程时表示，2024年，中国将推出一系列安全法律，以“坚决捍卫”其主权。人大将审议国防教育法和网络安全法。此外，全国人大预计还将对涉及金融稳定、民营经济等一系列领域的法律进行制定和修订。
有分析认为，中国人大下一年度立法计划更加关注国家安全，与中国领导人习近平日益注重防范内部和外部威胁，以应对日益激烈的地缘政治竞争的关注重点相一致。
人大会议闭幕时还通过了新修订的《国务院组织法》。修改条文中最受外界关注的是在草案第三条新增国务院“坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央决策部署”等内容。
这是该法律1982年颁布以来的首次修订。人大常委会副委员长李鸿忠指出，此次修法是基于中共“二十大”强调的“转变政府职能，优化政府职责体系和组织结构”，为了适应新形势、新任务、新要求。
美国智库亚洲社会政策研究所（ASPI）的中国政策研究员牛犇（Neil Thomas）对美联社表示，尽管要听党的指令，但总理领导下的国务院以往在制定经济政策方面有更大的自由度。他认为，习近平在巩固其个人对党的控制方面取得了惊人的成功，“成为所有政策领域的关键决策者”。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授及助理院长吴木銮指出，修订《国务院组织法》使以前做出的改动固定为制度，使其难以逆转。这表面习近平决心建立一个由党领导政策的制度，削弱国务院和立法机构的作用。台湾政治大学东亚所教授王信贤对美国之音表示，修法“更明确的区分，党是负责决策、政府是负责执行”。
国务院地位的变化也体现在今年两会另一个程序改变上：两会结束后的总理记者会被取消。这一一年一度的记者会是中共领导人跟媒体面对面的少有机会，被视为外界观察中国政情的一个窗口。今年不仅打破了这一实行了三十多年的惯例，而且人大发言人宣布，本届全国人大后几年也不再举行总理记者会。
（法新社、德新社、美联社）
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