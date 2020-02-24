中国两会日期公布 北京严格检疫

（德国之声中文网 中国将在5月22日召开全国人大。由于新冠病毒疫情的影响，比原定的3月5日晚了两个多月。这也是中国持续复工复课措施下的最新发展。

根据新华社，十三届中国全国人大常委会第十七次会议今日表决通过，十三届全国人大三次会议将于5月22日在北京召开。 会议指出，当前新冠肺炎疫情防控形势持续向好，经济社会生活逐步恢复正常。综合考虑各方面因素，适时召集十三届全国人大三次会议的条件已经具备。

此外，中国政协第十三届全国委员会第三十五次主席会议日前在京召开，由中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议并讲话。会议建议全国政协十三届三次会议于5月21日在北京召开。

两会延期

中国今年2月因为疫情决定推迟以往在3月初举行的"两会"（政协和人大）。据香港NOW新闻4月17日援引消息人士称，今年中国全国政协会议将于5月21日至27日在北京召开，会期由以往的10天压缩为一周。按照惯例，中国全国人大会议的召开时间通常比政协会议晚2天，这意味着，今年的人大会议召开时间有可能是5月23开始。

报道称，中国十三届全国人大常委会第五十次委员长会议建议，十三届全国人大常委会第十七次会议的审议内容包括：固体废物污染环境防治法修订草案、公职人员政务处分法草案、生物安全法草案、全国人大农业与农村委员会关于提请审议动物防疫法修订草案的议案、国务院关于提请审议著作权法修正案草案的议案、中央军事委员会关于提请审议人民武装警察法修订草案、关于授权国务院在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施有关法律规定的决定草案的议案、关于提请审议批准《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国关于移管被判刑人的条约》的议案以及关于农村集体产权制度改革情况的报告等。

2月24日，中国第13届全国人大常委会决定，今年的全国人大会议延期召开。这是35年来（自1985年起），该会议第一次延期举行。此前，两会一直于3月举行，包括2003年的SARS疫情期间。

邹宗翰//王凡 (综合报导)