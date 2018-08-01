中国东盟共谋發展 完成行为凖则草案

十年之间，南中国海上荒凉的岛礁已经一个一个变成军事基地，飞机可以起降，可能部署武器。但是这些顾虑在东盟外长会上，却压低了声音。
(德国之声中文网) 中国与东盟就「南海行为准则」（COC）单一磋商文本草案形成共识。文本提出海域内各国共同举行军演，但是也坚持区域以外的国家不得参与。外界诠释，中国此举是为了要排除美国的影响力。
中国外长王毅在达成协议后的8月2日下午召开记者会，说行为准则是会议的亮点: 「这好比中国和东盟国家一起建造一所房子，过去11个国家可能有11种设计方案，现在我们不仅统一为一个设计方案，打好了基础，同时我们还建起了四樑八柱。」
新华社报道，王毅总结这次会议重点: 双方同意10月举行中国东盟海上联合演习，中国也承诺要为中国东盟合作基金增加资金，并且在东盟秘书处设立专门基金管理团队。中国也会深化其他经济与文化合作。
法新社报道，草案内容呈现了不同国家的议价条件，也展现了初步的进展。其中，越南是反对中国最强烈的国家: 它呼吁各国停止兴建人工岛礁与军事设施。但是，其他国家的反应都相对和缓。
反对声音转弱
与过去相比，反对中国扩张的声音渐渐地转弱了。
例如，菲律宾前任总统阿基诺(Benigno Aquino)经常带头谴责中国势力扩张，甚至用东盟的活动来压制北京。但是在现任总统杜特尔蒂的统治下，菲律宾与中国靠拢，往日情景就不复见。
新加坡外长维文(Vivian Balakrishnan)称此为「重大进展」: 「这项草案确保和平、稳定与信任，让东盟与中国在协调领土争议问题的同时，还能够共同追求进步。」
但他也补充，谈判何时会结束，现在还不能判断。
一位资深东盟官员表示，相关谈判最早这个月就会开始在柬埔寨进行。
东盟国家在美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，对美国的贸易政策越来越没有信心。东南亚有四个国家在里面。特朗普「美国优先」的政策让全球经济动荡，中国、欧盟都是直接受害者，东盟也忧心自己遭到波及。
美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)预计周五抵达新加坡，加入东盟外长会，举行多项双边会谈，讨论各种包括朝鲜去核、中美贸易等问题。他这趟旅程也向许多东南亚国家简报美国的印太投资政策。
南中国海主权争议
这几年，中国暗中在南中国海扩张军事基地，也把某些小的珊瑚岛礁改造成人工岛。美国作为这块海域的固有势力，在这块海域巡逻的频率也越来越高。
汶莱、马来西亚、菲律宾、越南、台湾都宣称拥有该海域的部份主权。虽然他们不断对中国渐进式的扩张发表谴责，却仍然没有办法改变现况。
罗法/夏立民 (法新社、新华社)
正值海牙国际常设仲裁法院在南海主权争议案上作出不利于中国裁决两周年之际，菲律宾首都马尼拉市内多处突然出现写有中英文的红色横幅。该国总统被指对中国态度过于友好。 (13.07.2018)