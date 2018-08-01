中国东盟共谋發展 完成行为凖则草案

(德国之声中文网) 中国与东盟就「南海行为准则」（COC）单一磋商文本草案形成共识。文本提出海域内各国共同举行军演，但是也坚持区域以外的国家不得参与。外界诠释，中国此举是为了要排除美国的影响力。

中国外长王毅在达成协议后的8月2日下午召开记者会，说行为准则是会议的亮点: 「这好比中国和东盟国家一起建造一所房子，过去11个国家可能有11种设计方案，现在我们不仅统一为一个设计方案，打好了基础，同时我们还建起了四樑八柱。」

新华社报道，王毅总结这次会议重点: 双方同意10月举行中国东盟海上联合演习，中国也承诺要为中国东盟合作基金增加资金，并且在东盟秘书处设立专门基金管理团队。中国也会深化其他经济与文化合作。

法新社报道，草案内容呈现了不同国家的议价条件，也展现了初步的进展。其中，越南是反对中国最强烈的国家: 它呼吁各国停止兴建人工岛礁与军事设施。但是，其他国家的反应都相对和缓。

中日双方也在东盟外长会期间进行双边会谈

反对声音转弱

与过去相比，反对中国扩张的声音渐渐地转弱了。

例如，菲律宾前任总统阿基诺(Benigno Aquino)经常带头谴责中国势力扩张，甚至用东盟的活动来压制北京。但是在现任总统杜特尔蒂的统治下，菲律宾与中国靠拢，往日情景就不复见。

新加坡外长维文(Vivian Balakrishnan)称此为「重大进展」: 「这项草案确保和平、稳定与信任，让东盟与中国在协调领土争议问题的同时，还能够共同追求进步。」

但他也补充，谈判何时会结束，现在还不能判断。

一位资深东盟官员表示，相关谈判最早这个月就会开始在柬埔寨进行。

东盟国家在美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，对美国的贸易政策越来越没有信心。东南亚有四个国家在里面。特朗普「美国优先」的政策让全球经济动荡，中国、欧盟都是直接受害者，东盟也忧心自己遭到波及。

美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)预计周五抵达新加坡，加入东盟外长会，举行多项双边会谈，讨论各种包括朝鲜去核、中美贸易等问题。他这趟旅程也向许多东南亚国家简报美国的印太投资政策。

南中国海主权争议

这几年，中国暗中在南中国海扩张军事基地，也把某些小的珊瑚岛礁改造成人工岛。美国作为这块海域的固有势力，在这块海域巡逻的频率也越来越高。

汶莱、马来西亚、菲律宾、越南、台湾都宣称拥有该海域的部份主权。虽然他们不断对中国渐进式的扩张发表谴责，却仍然没有办法改变现况。

罗法/夏立民 (法新社、新华社)