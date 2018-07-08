中国东海军演 两岸再互秀肌肉

(德国之声中文网) 中国解放军7月18日起，在浙江对开东海海域开展6天实弹演习。浙江海事局日前发布禁航令，军演范围在象山至温州以东海域，并称之为部队年度例行性训练计划。

环时：军演面积与台湾相若

中国官媒《环球时报》指演习区域面积非常大，与台湾面积相若。但报道也指，这是解放军传统的演练海域，几乎每年都会在相近海域演习。

报道引述匿名专家称﹕「如果将当前传统演习区域整体平行向前移动，基本上会整体复盖台湾。」他强调未来一旦发生战争，东海海域将会是主战场。

另一名受访的中国军事专家宋忠平则认为，这次主要目标是通过不断的军事演练，向台独势力发出严重警告信号。他说，这次演习中假想敌的复杂程度及应对程度，都会较以往高。

台方：勿随中共文攻武吓起舞

台湾国防部回应说能够严密掌握与应处周边共军的动态，呼吁不要「随中共文攻武吓起舞」。当局称这次只是例行演练，重申台军忠实扮演区域和平维护者角色。

陆委会则表示，对于部分中国媒体渲染例行演训、意图对台恫吓，呼吁北京当局自我约制，勿挑起区域紧张，破坏两岸和平稳定现状。

阿帕契成军改变作战方式？

而在中国军演前一天，台湾阿帕契攻击直升机正式成军，军方7月17日举行成军典礼。

台湾向美国採购的AH-64E阿帕奇直升机属于最新型号，此前经过接近4年作战测评。它的长弓雷达可以追踪过百个目标，兼侑战场搜索能力。这批直升机是在前总统马英九在任时採购，一共30架，耗资逾600亿新台币，其中1架失事坠毁。

蔡英文在成军典礼上表示，该直升机部队作战力强，有信心成为台湾坚强的防线，呼吁军方务实执行训练任务、保卫台湾。

中央社引述一名航特部军官指，阿帕奇直升机成军后，会改变原有的作战思维。未来29架直升机会全数部署在北台湾，用意很明显是要守护政经枢纽，它们能迅速飞越台北领空，会是「王牌部队」。中正大学战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑受访时则说，阿帕奇直升机将会由支援转为主导角色，改变原有的陆军作战方式。

蔡晤欧洲议会﹕愿与中国对话惟不屈于压力

另外，蔡英文周二(17/7)会见欧洲议会跨党团议员团，再次谈及中国问题。

她表示，台湾愿意与中国对话和沟通的诚意不变，但绝对不屈服在压力下，台湾会坚持民主自由的生活方式，坚定维护主权。她希望欧盟及其他国家都认知，中国的威胁不只影响台湾，也可能为其他国家带来相同挑战，呼吁国际社会与台湾站在一起，共同捍卫自由和民主的价值。

她感谢欧洲议会支持台湾的国际参与，以及台欧的双边投资协定。

李芊 (综合报道)