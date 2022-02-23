中国、东欧和拉丁美洲：俄罗斯的好友们

（德国之声中文网）我们这里列出七个可能将继续支持普京、站在莫斯科一边的国家：白俄罗斯、哈萨克斯坦、中国、亚美尼亚、匈牙利、塞尔维亚、委内瑞拉。

白俄罗斯

自1990年以来，白俄罗斯一直是俄罗斯最忠实的盟友之一。 2020年8月的总统选举过后，白俄罗斯甚至更加向莫斯科靠拢，并背弃了邻国乌克兰，许多批评白俄罗斯政府的人士都逃到了那里。在与乌克兰的冲突中，它继续与莫斯科站在一起。

俄罗斯是白俄罗斯最重要的贸易伙伴。莫斯科不仅是原油和天然气的主要供应地，它还透过2015年成立的欧亚经济联盟（Eurasian Economic Union）与白俄罗斯建立了联系，双方也通过由俄罗斯领导的集体安全条约组织（Collective Security Treaty Organization）保持军事交流，该联盟还包括亚美尼亚、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

哈萨克斯坦

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）2015年曾称，哈萨克斯坦是「俄罗斯最亲密的战略盟友和伙伴之一」。与哈萨克斯坦的紧密联系在今年初阿拉木图的动荡中显而易见。为了协助哈萨克总统托卡耶夫（Kassim-Schomart Tokajew），普京派遣俄罗斯军队和伞兵进入该国。

然而，哈萨克斯坦试图在承认「人民共和国」的问题上保持中立。哈萨克斯坦外交部特列乌别尔德（Mukhtar Tleuberdi）告诉《莫斯科时报》：「哈萨克斯坦是否承认卢甘斯克和顿涅茨克人民共和国的问题不在议程上，我们从国际法的基本原则和《联合国宪章》的基本原则出发。」

与这个世界上面积第九大的国家建立伙伴关系有地缘战略和经济方面的考量，因为哈萨克斯坦有大量的石油和天然气资源。该国的大部分管道属于俄罗斯天然气工业股份公司所有。根据OECD的数据，2019年，哈萨克斯坦从俄罗斯进口了价值近140亿美元的商品，使俄罗斯成为该国的第一大进口国。

中国

就在今年2月初，俄罗斯和中国在北京的一次会议上仍然联合起来反对西方国家。不过在此期间，气氛有了微妙的变化。在2月22日的联合国安理会紧急会议上，中国没有站在其俄罗斯盟友一边，而是呼吁各方克制行事。

莫斯科和北京之间的关系并不平衡。中国对俄罗斯来说很重要，反之则不然。俄罗斯近五分之一的对外贸易来自中国，但俄罗斯在中国对外贸易的份额只有2.4%。然而，俄罗斯和中国的双边贸易在2021年增加了36%，达到1470亿美元。相比之下，2020年俄罗斯与欧盟的贸易总额为1740亿欧元。

亚美尼亚

亚美尼亚正走在双轨上，一方面，这个位于高加索地区的前苏联共和国在经济上依赖俄罗斯，并与克里姆林宫保持密切关系。与哈萨克斯坦相同，该国也是欧亚经济联盟和集体安全条约组织的成员。亚美尼亚约80%的能源供应掌握在俄罗斯手中。根据德国外贸网站GTAI的数据，俄罗斯在亚美尼亚进口和出口方面都排名第一。

同时，在「天鹅绒革命」之后，该国正在努力与西方国家和睦相处。亚美尼亚是欧洲理事会的成员，是《欧洲人权公约》的缔约国，并在2017年与欧盟签署了合作协议。 2月23日，亚美尼亚政府还宣布，承认所谓的「人民共和国」并不在政治议程上。

匈牙利

莫斯科在欧盟没有任何狭义上的盟友，尽管如此，匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）被认为是普京的政治朋友。

奥尔班在2017年购买了俄罗斯的核反应炉，并同意了匈牙利和俄罗斯在太空的联合研究项目。他还进口了俄罗斯制新冠疫苗Sputnik，该疫苗尚未得到欧洲药品管理局（EMA）的批准。作为回报，匈牙利以优惠的价格获得俄罗斯的天然气。由于匈牙利将于4月举行国会大选，奥尔班现在就可以利用这种支持作为选举筹码。

不过，匈牙利也受到撤销欧盟资金的威胁。根据欧洲法院2月16日的最新裁决，欧盟委员会被允许在法治存在缺陷的情况下以新程序对其成员采取行动，并从欧盟预算中削减资金。尽管如此，奥尔班和普京之间的兄弟情谊是有限度的。匈牙利同意欧盟对俄罗斯的最新制裁，该制裁是在俄罗斯承认自封的顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国后实施的。

塞尔维亚

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vučić）也正在接受莫斯科的竞选援助，据媒体报道，莫斯科将在5月前给予该国相当可观的天然气折扣，这可能会对4月3日举行的议会选举产生影响。与他的许多同胞一样，武契奇将俄罗斯视为「大哥」。为了以示团结，塞尔维亚于2019年成为欧亚经济联盟中第一个与莫斯科缔结自由贸易协定的欧洲国家。

尽管塞尔维亚首都贝尔格莱德与莫斯科有政治和文化上的关联，2014年俄罗斯吞并克里米亚后也反对向莫斯科实施的制裁，但武契奇告诉《莫斯科时报》，「塞尔维亚走的是欧洲道路，支持乌克兰的领土完整」。塞尔维亚是欧盟成员国的一个候选国。政府希望减少对莫斯科的经济依赖。这也是为什么它正计划建造一条新的管道，将塞尔维亚与希腊天然气网络连接起来。

委内瑞拉

在拉丁美洲，普京在一些国家得到了同情，最近巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）2月15日就乌俄冲突的访问就表明了这一点。然而，该地区与俄罗斯最亲密的盟友则是委内瑞拉，该国总统马杜罗（Nicolás Maduro）已经在2月19日正式支持俄罗斯。

俄委两国之间的密切关系源于军事和经济合作，自2006年以来，俄罗斯向委内瑞拉提供了约170亿美元的贷款，使其成为委内瑞拉政府最大的债权人之一，很大一部分贷款被用来购买俄罗斯武器。

同时，对俄罗斯来说，此举能确保控制世界上最大的石油储备国。因此，俄罗斯的Rosneft公司与委内瑞拉国家石油公司PDVSA于2017年成立了一家合资企业，俄罗斯持有其中51%的股份。

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