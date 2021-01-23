中国专家：灭活疫苗两个月可完成升级

（德国之声中文网）据中国《环球时报》报道，中国疾控中心艾滋病首席专家邵一鸣日前在接受该报记者专访时表示，如果未来真的需升级疫苗应对新冠病毒突变，中国的灭活疫苗预计可在2个月左右完成升级。他说，中国企业在拿到变异毒株后只需要更换病毒发酵罐中的种子病毒即可，其他工序不需要做任何调整。由于制作灭活疫苗需要时间来培育细胞、繁殖并灭活病毒，所以会比mRNA疫苗的升级过程上稍慢一些，但前后时间差应不会超过1个月。而mRNA疫苗升级大约需要几周。

中国科兴生物（Sinovac Biotech）开发的新冠疫苗和中国国药集团（China National Pharmaceutical Group）开发的新冠疫苗均为灭活疫苗，且都是依据去年初在武汉发现的流行病毒的序列研制的。

邵一鸣对记者表示，根据中国疫苗企业和实验室研究，国内疫苗诱导的抗体对去年上半年在欧洲、南美、美国出现的新冠毒株的中和能力没有变化，但对近新出现的英国、南非和巴西的新变异毒株的中和能力，则有不同程度的下降。至于这是否造成疫苗保护效果的下降还需现场应用的检验，结果多为保护效率百分比的改变。只要保护效力仍在一定范围内，该疫苗就仍然是有效的。

据有关报道，目前至少有24个国家——其中大多数是中低收入国家——与中国疫苗公司签定了购买协议。国药集团预计2021年产能可超10亿剂。科兴生物称已具备了每年10亿剂产能的基本条件，可以以满足5亿人的疫苗接种。两家公司的新冠疫苗都可以在冷藏温度下保存，对运输来说较为方便。

不过，据在多国进行的有效性后期试验，中国的疫苗虽然被认为有效，但阻止病毒的能力不如美国制药商辉瑞(Pfizer)和莫德纳(Moderna)的疫苗。《纽约时报》1月26日的一篇报道中称，英国市场调查和数据分析公司YouGov本月对17个国家和地区约1.9万人进行的一项调查显示，大多数人对中国制造的新冠病毒疫苗表示怀疑。

莫德纳开始研发疫苗强化剂

mRNA新冠疫苗生产商、美国生物技术公司莫德纳（Moderna）本周一（1月25日）表示，初步试验显示，该公司研发的新冠疫苗对分别首先在英国和南非发现的变种新冠病毒都有效，但其诱发的抗体对南非变种新冠病毒的中和能力有所下降。因此，“出于谨慎考虑”，该公司已展开研发疫苗的强化剂，以增强保护接种者对有关病毒的能力。

美国制药公司辉瑞（Pfizer)和德国合作伙伴Biontech数天前公布研究结果称，测试显示他们的疫苗对在英国发现的变种病毒有效。不过，对南非变种的新冠病毒是否有效，结果尚未披露。初步证据显示，南非的变种病毒株501Y.V2或B1351可能会引发更高的死亡率。

乐然/洪沙（综合报道）

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