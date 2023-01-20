 中国专家：全国80%人口已感染新冠病毒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2023

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中国专家：全国80%人口已感染新冠病毒

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友称，春节期间的大量人员流动在一定程度上可能会促进疫情扩散，但是未来两三个月全国范围内出现较大规模疫情反弹或者第二波疫情的可能性很小。

武汉火车站资料图片

武汉火车站资料图片

（德国之声中文网）中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友周六（1月21日）在其个人社交媒体微博账号上发文表示，由于这一波新冠疫情已经使得全国大约80%的人感染过，未来两三个月全国范围内出现较大规模疫情反弹或者第二波疫情的可能性很小。

吴尊友说，春节期间的大量人员流动，在一定程度上可能会促进疫情扩散，局部地区会出现感染人数上升。他指出，那些已经感染过新冠但仍然有延续症状的人，建议根据本人的身体状况，适当走亲访友。那些感染过新冠似乎已经“康复痊愈”的中老年人，其实身体机能并未完全恢复到感染前的状态，不建议春节期间进行远距离旅行或走亲访友。

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中国卫健委上周表示，自上个月放弃“动态清零”防疫政策以来，截至1月12日已有近6万名新冠患者死于医院。

但是一些专家认为，这个数字可能大大低估了这波疫情的全部影响，因为它不包括在家中去世的患者，而且许多医生透露他们迫于压力未能全部真实填写死亡原因。

 

（路透社等）

 

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