中国专利申请量首次超过美国

（德国之声中文网）世界知识产权组织总干事弗朗西斯·加里（Francis Gurry）在日内瓦表示，自1978年以来，美国申请专利的数量一直位居世界第一。然而中国的迅速崛起导致创新重点移向东方，中国成为申请专利的先锋。

据世界知识产权组织称，现在所有专利申请中的半数以上来自亚洲。去年德国提交了19350项专利申请，仅次于中国、美国和日本排名第四。在提交大量专利申请的国家中，德国和荷兰是唯一两个专利申请未增加反而下降的国家。据称，去年土耳提交的专利申请增长了46%，首次跻身于专利申请最多的前15国之列。

据悉，根据技术领域的划分，电脑技术是申请专利最多的领域。其次是数字通信和电气工程领域。2019年申请专利最多的企业是中国华为，总共申请了4440项专利。位居其后的是三菱、三星和高通公司。

博世公司（Bosch）是进入全球前10名的唯一一家德国企业。该公司去年总共提交了1700份专利申请，在全球排名第9位。虽然德国在技术创新领域有所退步，但是在申请设计专利方面始终位于世界最前列。

专利是对新产品、新工艺或新技术解决方案的发明者授予的专有权利。只有注册了专利的申请人才有权对其发明进行商业利用。据世界知识产权组织称，专利受保护期限通常为20年。

李京慧/石涛 （德新社）