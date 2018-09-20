中国与西方互动博弈向何处发展？

(德国之声中文网) 讨论会的一开始，主持人、德国马歇尔基金会亚洲问题专家厄特尔(Janka Oertel)就向全场百余名听众发问：中国与西方国家之间的关系，今后会呈现怎样的趋势？她给出了3个选项：全面合作、全面对抗、挑战机遇并存的竞争。第一个选项，现场无一人举手；第二个选项，举手者寥寥无几。大部分人都选择了第三项。

随后，布鲁金斯学会的中国问题专家何瑞恩(Ryan Hass)指出，当今美国社会对中国的看法，也大致能够分为三类。第一类是所谓的"经济民族主义者"，认为中国主要是想在经济上成为强国，与美国争夺经济利益，但也会在部分领域出现双赢局面；第二类则非常坚定地认为，中国是想要全面取代、超越美国，美国必须提高警惕；第三类则认为，尽管面临着许多矛盾和冲突，但是在双方政界、商界、学界的共同努力与有效沟通下，美中关系依然稳定可控，有望持续良性发展。

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同样供职于布鲁金斯学会的美国外交政策专家陶西格(Torrey Taussig)则认为，尽管从目前来看，美中关系总体上仍然是合作大于对抗，但是，在长期层面上，中共当局的权力根基有可能受到一些冲击，构成不利的影响。她解释说，中共政权的权力有三大支柱，分别是政治意识形态、国内经济发展以及外部国际环境的支持。而现在，美中之间的贸易冲突，已经对习近平的权力基础形成了明显的外部挑战，并有可能进一步影响到前两者。

对此观点，中国暨南大学的国际政治学者陈定定教授并不完全认同。他强调，中国经济尽管近年来出现了增速放缓，但是民众对中央政府的实际支持度依然很高，因此可以认为中共的权力根基依然是稳固的。陈定定还指出，现在并不能说中央政府对贸易战的形势出现了误判；"早在2017年，北京就已经对中美贸易冲突的爆发做好了心理准备。只不过，由于特朗普总统的不可预测性，中国政府对贸易战爆发的时间点以及程度有些预估不足。"

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欧中美"大三角"如何互动？

德国墨卡托中国研究中心的政治学者胡谧空(Mikko Huotari)则着重阐述了中美博弈背景下的欧洲角色。他认为，欧洲现在面临着自身定位的大问题，而且，欧盟一直到最近几年才从战略层面来思考应该如何来应对美、中、欧的互动，"这未免有些晚"。胡谧空指出，欧洲必须要意识到中国的战略利益早已不再局限于东亚地区，而是体现在全球各地。他希望，欧洲能够最大程度地"利用"好中美博弈，实现欧洲利益的最大化；而要实现这样的目标，保持与美国、中国的对话就显得非常重要，其中尤以维护跨大西洋的传统欧美友谊为重。

中国学者陈定定则试图给胡谧空一颗"定心丸"。他说，不论如何，跨大西洋的欧美关系都会继续保持稳固，而这种稳固，其实对于中国也非常有价值，因为中国想和欧洲、美国都构建起稳定的关系。而且，"跨太平洋合作与跨大西洋合作并不相互排斥。"

倒是美国学者何瑞恩在发言中说，美国的竞争对手可远不止中国这一个。但他也承认，特朗普当局向世界各国全面"开火"的时期已经过去了。

开放和沟通

在之后的现场听众互动环节中，几位嘉宾还讨论了人工智能中美较量、中国与西方的所谓"体制竞赛"等问题。

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美国学者何瑞恩认为，人工智能是全人类面临的挑战与机遇，作为这一技术领域领军者的中美两国，应该保持沟通和互相了解，才能够避免这种新技术所潜藏的危险。中国学者陈定定也赞同加强合作，并且强调企业层面上的中美人工智能合作早就在运行中。

在"体制竞赛"这一问题上，美国外交政策专家陶西格则指出，西方民主国家本身"需要做得更好一些"。她认为，民主体制的优势在于"保持对话渠道的开放"，而"保持开放并不意味着就是和中国体制为敌"。

来自中国的陈定定也认为，开放和对话有助于改善中国与西方之间的关系。他在活动末尾的总结环节中建议，为了加强中美关系、中欧关系，"像今天晚上这样的对话活动一定要多搞"。陈定定还呼吁，不管是哪个国家的民众，都应该多学习外语，这样有助于促进国际之间的直接沟通。