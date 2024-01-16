中国与瑞士签署声明扩大贸易合作

（德国之声中文网）瑞士政府表示，中国与瑞士周一（1月15日）签署联合声明，以加强现有的自由贸易协定并深化双边关系。

两国在2013年首次签署自由贸易协定，这也是着北京与欧洲大陆经济体之间的首个自贸协定。

出于对中国人权纪录的担忧，双边加强贸易协议的努力停滞不前。

瑞士总统阿姆赫德与（Viola Amherd）在社媒平台X上写道，她与中国总理李强的会晤延续了双方密切的双边关系，并为进一步互惠自由贸易协定谈判铺路。"我们还讨论了发展合作、调解和人权。"

瑞士外交部和中国外交部将于今年恢复对话，内容包括人权问题。

中国同意瑞士公民免签入境

瑞士和中国的联合声明要求双方完成一项联合研究，以制定自由贸易协定。瑞士政府表示："这标志着向启动可能的谈判迈出了重要一步。"

据中国官媒新华社报道，除了着手升级自由贸易协定外，两国还就简化旅行签证手续达成了一致。

新华社报道称，中方将给予瑞士单方面免签待遇，瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利。

李强是自中国国家主席习近平2017年访问瑞士以来到访瑞士的最高级别中国官员，他在去年3月被任命为国务院总理。李强去年承诺加强贸易和投资，为疲乏的经济注入更多活力。

中国是瑞士仅次于美国和欧盟的第三大贸易伙伴。

瑞中两国领导人会晤之际，全球领导人和高层管理人员正齐聚瑞士参加世界经济论坛年会。

（路透社、法新社）

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