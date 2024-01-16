 中国与瑞士签署声明扩大贸易合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中国与瑞士签署声明扩大贸易合作

全球领导人在达沃斯召开世界经济论坛年会之际，瑞士总统阿姆赫德与中国总理李强在瑞士首都伯尔尼会面，旨在加强贸易关系。

瑞士总统维奥拉·阿姆赫德（Viola Amherd）和中国总理李强还讨论了乌克兰和加沙的战争

瑞士总统维奥拉·阿姆赫德（Viola Amherd）和中国总理李强还讨论了乌克兰和加沙的战争

（德国之声中文网）瑞士政府表示，中国与瑞士周一（1月15日）签署联合声明，以加强现有的自由贸易协定并深化双边关系。

两国在2013年首次签署自由贸易协定，这也是着北京与欧洲大陆经济体之间的首个自贸协定。

出于对中国人权纪录的担忧，双边加强贸易协议的努力停滞不前。

瑞士总统阿姆赫德与（Viola Amherd）在社媒平台X上写道，她与中国总理李强的会晤延续了双方密切的双边关系，并为进一步互惠自由贸易协定谈判铺路。"我们还讨论了发展合作、调解和人权。"

瑞士外交部和中国外交部将于今年恢复对话，内容包括人权问题。

中国同意瑞士公民免签入境

瑞士和中国的联合声明要求双方完成一项联合研究，以制定自由贸易协定。瑞士政府表示："这标志着向启动可能的谈判迈出了重要一步。"

据中国官媒新华社报道，除了着手升级自由贸易协定外，两国还就简化旅行签证手续达成了一致。

新华社报道称，中方将给予瑞士单方面免签待遇，瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利。

李强是自中国国家主席习近平2017年访问瑞士以来到访瑞士的最高级别中国官员，他在去年3月被任命为国务院总理。李强去年承诺加强贸易和投资，为疲乏的经济注入更多活力。

中国是瑞士仅次于美国和欧盟的第三大贸易伙伴。

瑞中两国领导人会晤之际，全球领导人和高层管理人员正齐聚瑞士参加世界经济论坛年会

（路透社、法新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

 

相关内容

Impressions from the World Economic Forum Annual Meeting 2024 in Davos-Klosters, Switzerland,Â 15 January., Credit:Avalon

中国总理李强达沃斯讲话：中国经济仍将为世界提供强劲动力 16.01.2024

周二的达沃斯全球经济论坛上，中国总理李强呼吁各方应努力减少国际合作的障碍，并表示中国经济仍将是全球经济发展的重要动力。他表示，保持供应链的"稳定和顺畅"至关重要。

An aerial picture taken on December 30, 2023 shows the Congress Center of Alpine resort of Davos ahead of the 54th annual meeting of the World Economic Forum from 15th to 19th January 2024. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

达沃斯年会开幕：人工智能假信息或成为最大的危险 15.01.2024

一年一度的世界经济论坛年会在达沃斯拉开帷幕。中东和乌克兰的战争、经济衰退的阴影和人工智能的挑战将是人民讨论的重要话题。

27.6.2023*** China's Premier Li Qiang delivers a speech during the opening ceremony of the World Economic Forum Annual Meeting of the New Champions in Tianjin on June 27, 2023. (Photo by WANG Zhao / AFP)

李强更多在国际舞台亮相？消息人士称他将出席达沃斯峰会 14.12.2023

据路透社报道，中国总理李强计划参加下月在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，成为自2017年习近平出席瑞士达沃斯以来，中方与会的最高级别官员。知情人士说，李强将率领一个庞大的高级政府官员访问团，展现北京对商业的开放态度。

媒体看中国

Taiwan Taipeh | Blick über die Stadt

德语媒体：我们的自由也在台湾被捍卫

《明镜周刊》专栏文章写道，台湾是世界上最成功的国家之一，中国原可以之为榜样，却威胁"统一"。在民主与专制的国际对抗中，台湾扮演着关键的角色。