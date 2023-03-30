中国与拉美:贸易规模与地缘影响力悄然增长

(德国之声中文网) 根据中国海关总署的最新数据，2022年中国与拉美国家的外贸规模达32358.53亿元人民币（约合4370亿欧元），较上一年增长了11%。而在之前的2021年，贸易规模更是同比增长41.1%。

中国商务部在其网站上指出，北京继续保持着拉美地区第二大贸易伙伴国地位，位列美国之后。

不过，在多个国家，中国已经取代了美国成为了最主要贸易伙伴，其中包括巴西、智利等地区大国，也包括乌拉圭、秘鲁、巴拿马等拥有重要资源或重要地理位置的国家。此外，中国虽然是阿根廷等国的第二大外贸伙伴，但是这些国家的首要外贸伙伴是相邻的巴西，美国则被挤到第三位。

德国联邦外贸与投资署(GTAI)驻智利办公室主任施密特(Stefanie Schmitt)指出，本世纪的头二十年里，中国与拉美地区的贸易规模暴增了26倍，且预计将在2030年前再次翻倍。她对德国之声表示："不论是我所居住的智利还是其他拉美国家，这里的客户都很中意物美价廉的中国商品，性价比很高，他们也买得起。许多拉美民众挣扎在贫困线的边缘，所以非常欢迎物美价廉的中国商品。比如在这里有许多人开中国制造的汽车，还有人则用中国的手机。"

根据世界经济论坛的预测，到了2035年，对华贸易将占到拉美地区总体外贸规模的1/4。上海大学拉美研究中心主任江时学对德国之声表示："中国经济快速发展需要大量资源，中国制造业的快速发展同样需要扩大海外市场。拉美在这两个方面都能凸显其优势"。

贸易失衡与经济依赖

伴随着贸易规模的快速增长，围绕对"中国制造"依赖性以及中拉贸易不平衡的争论也在升温。就在去年，阿根廷总统费尔南德斯(Alberto Fernández)以及经济部长马萨(Sergio Massa)在与中国的双边会谈中抱怨"贸易严重失衡"。根据统计，阿根廷对华贸易逆差2022年高达41亿美元，从2013年到2021年的逆差总额达到了570亿美元，相当于该国的外债总和。因此，总统与经济部长在北京提议"改变迄今只有中国受益的贸易关系"，中方应当更多地购买阿根廷产品。

并非所有拉美国家都有着严重的对华贸易逆差。比如阿根廷的邻国智利，其每年对华出口额比进口额高出约100亿美元。另一个同样资源丰富的邻国巴西，其每年对华贸易顺差更是高达约400亿美元。这些"顺差国"的对华经济依赖性体现在另外一个层面。德国联邦外贸与投资署的施密特指出，此类自然资源或者农产品丰富的国家，往往会高度依赖面向中国市场的出口贸易。"比如智利，其最重要的出口产品就是铜矿石，这也体现在对华贸易上。但是中国向智利的出口对于北京而言却无足轻重，因此智利的出口商就不得不面对这种严重的贸易失衡。其他拉美国家也面临相似的情况，中国向拉美的出口贸易却只占其总出口额的6.8%，两边实力完全不对称。"

施密特认为，光靠增加进口或者出口并不能解决上述问题。"这其实不是对华贸易的问题，而是整个拉美地区的经济结构问题。比如在一些拉美国家有着丰富的锂矿资源，中国买家在这里购买锂，但是拉美也应该在本地拥有锂电池加工制造的能力，从而能够出口高价值的产品。"

中国的拉美问题研究专家江时学也持类似的观点。他对德国之声表示："有贸易就会有利益分歧。拉美人抱怨中国仅仅去买资源。这一说法不正确。中国也进口拉美的其他产品。问题是，如要进一步扩大对中国的出口，拉美产品需要强化自身的竞争力。"

此消彼长的地缘政治影响力

除了中国与拉美之间不断增长的贸易规模，北京的影响力还体现在大量投资拉美地区，参与各类基建项目。不论是巴西的大型集装箱港口，还是阿根廷的核电站、铁路工程项目，抑或是智利的电网运营商，都有中资企业或者中国贷款的高度参与。在巴西等国，华为也早已成为了最主要的通讯设备供应商。中国官方机构近年来还积极邀请拉美学者、商人、政客前往中国参观访学，努力增加拉美社会各界对中国的好感度，从而进一步拓展影响力。

北京在生活有大量欧洲后裔的拉美地区积极耕耘，引起了不少欧美学者与政界人士的警惕。就在不久前，西班牙前外长、世界银行顾问帕拉西奥(Ana Palacio)在德国《商报》撰文警告说，许多拉美国家并没有参加西方国家针对发动侵略战争的俄罗斯的经济制裁，体现出了西方对拉美影响力的式微；而欧美国家因为俄乌战争以及自身经济问题焦头烂额，进一步忽视拉美，这就给中国提供了趁虚而入的契机。

中国的拉美问题专家江时学对这种担忧不以为然。他对德国之声表示："中国与拉美发展关系不针对第三方，中拉贸易有利于拉美经济，一个富裕的拉美其实是有利于美国的。"江时学还透露，根据他与拉美国家学者的交流与观察，拉美并不愿意在西方与中国之间选边站。

德国联邦外贸与投资署的施密特结合其生活在拉美的经验指出，和西方相比，中国人在拉美总是非常讲求实用主义，他们总是能带来实在的东西和项目，"对于这些资金紧张的国家而言，中国当然就会拥有十分正面的形象。至于中国在拉美除了造桥修路还在追寻什么其他利益，这里的人并没有很广泛的认识。学术界当然在讨论这些，但是政界并没有怎么关注。民众对中国也知之甚少，更不用谈新疆问题、人权问题、互联网管制问题等等。民众对此几乎一无所知。所以对他们来说，中国并非危险的伙伴，而是务实的、能带钱过来搞项目的伙伴。"

至于西方对拉美的影响力日渐式微，施密特认为，西方自己需要对此承担不小的责任。她对德国之声解释说，鉴于美国在历史上对拉美地区的影响并不总是正面的，因此许多拉美国家一直都想从美国羽翼下挣脱出来；而对于欧洲来说，"谈论可持续发展、环保标准、社会标准固然很重要，这是我们欧洲的价值观。但光谈这些还不够。我们必须也要拿出具体的项目，否则就会太迟了。在我看来，欧洲人行动太迟缓。我们说得太多、做得太少。要是这样下去，欧洲人在拉美就会越来越无足轻重。"

这个经济动荡的国家为何受到欧美和中国的追捧？

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