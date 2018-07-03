中国与德国：酸辣生意

（德国之声中文网）但凡德中两国政府首脑会晤，经济通常处于中心位置。两年来，中国已是德国最重要贸易伙伴。去年，双边贸易总和约为1870亿欧元。的确，在第五次德中政府磋商会议期间，双方签署了22份新的经济合作与共同项目协议，涉及未来技术领域的巨额共同投资。

多数生意涉及德中企业之间的合作；其中一个项目脱颖而出：中国企业-宁德时代新能源科技有限公司（CATL）在图林根州（Thüringen）建厂，生产动力电池。德国汽车生产商宝马已表示有意成为该厂大主顾。这让联邦总理默克尔相当不快。她曾希望，德国人能自己生产动力电池。

新途径

这样的项目尚属破天荒第一次。默克尔表示，一个中国企业带着"我们在欧洲目前还不掌握"的某种技术到德国来，这是"质上的新步伐"。不过，她说，既然此类投资要在欧洲实现，那么，让它在德国出现，是一件好事，毕竟，德国是一个强大的汽车生产基地。这位德国政府领导人希望，有一天，德国也能拥有相关竞争力，与中国供应方竞争。

同所有在德中国投资一样，该电池厂的建造也是旨在使中国成为高技术领域引领者战略的一部分。无论是机器人技术、信息技术、新材料还是数字生产技术- 在"中国制造2025"的宗旨下，人民中国意欲在尽可能多的领域成为第一。

德国企业起初高兴

当中国政府总理李克强3年前宣布相关总体计划时，他许诺，对外来投资，中国会比过去更开放，为此，将减少壁垒、放宽市场准入。然而，如今，德国经济界人士的头脑清醒了不少，因为，"中国制造2025"其实是由国家操控的本国工业赶超计划。外国投资人日益吃亏上当。

例子之一是慕尼黑的克诺尔制动集团（Knorr-Bremse AG）。这个在全球占领先地位的铁路及商用车辆制动系统制造商从上个世纪70年代末起就和中国有联系，并由此开发出兴隆生意。有数千员工的合资企业建了起来，提供制动系统。和中国伙伴一起，该企业为客车和货车装备了机车；中国高铁也从克诺尔集团获得空调系统和门装置。

岂料，最新一代高铁根本就没慕尼黑人的份儿。克诺尔集团董事长德勒（Klaus Deller）告知："我们的制动系统连被评估的资格都没有"，相反，中方合作伙伴得到了定单，"我们转让了技术，中国受了惠"。

德中双方签署22份新的经济合作与共同项目协议

怀疑之心普遍存在

这是一种人们常常听到的指控。它不仅给德中经济关系蒙上一层阴影，也给北京力推的在与美贸易冲突中相互团结的努力受到影响。德国经济界亚太委员会主席利恩哈德（Hubert Lienhard）指出，德国方面当然拒绝美方对中方的所作所为，为多边贸易体系忧心忡忡；然而，涉及到知识产权的保护、强迫建合资企业、技术转让，德国则和美国一样，对中国有同样的不信任。

在华德国企业约有6000之数。德国经济界指出，在华德企继续受歧视、受限制，这不能令人接受。德国经济界敦促中国全面开放市场。利恩哈德指出，"的确是到时间了"。多年担任德国工业联合会主席的格里洛（Ulrich Grillo）也持相同看法。他指出，中国虽称自己还是发展中国家，"但这种做给外人看的谦逊态度实在没有必要了，他们在某些方面已经比我们领先"。

未来谁领先？

德国总理默克尔也这么看。"一方面，他们虽是发展中国家，另一方面，已是一个雄心勃勃的强悍竞争对手"-当着中国总理李克强的面，默克尔如是说。

李克强在柏林则重申，中国将继续开放，"中国欢迎德国的先进技术和高科技产品"。

默克尔总理希望，中方说话算话。作为一个正面例子，默克尔指出，双方签署了一份协议，允许德国化学康采恩巴斯夫在华南省份广东建造其全球第三大生产基地，而无需有中国伙伴。此外，德国汽车生产商可将在华股权占比由现在的最高50%增至最高75%。默克尔表示，所有这些合作均显示出了一种新规模。