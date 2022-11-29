中国与卡塔尔签采购合同 德国“寻气”更难了

（德国之声中文网）德国的确有可能在卡塔尔购买液化天然气（LNG）缓解德国能源短缺的问题。《焦点》杂志问及，德国为什么没能与卡塔尔签约，德国总理肖尔茨（SPD）回答：“这个说法不对。”

他表示：“德国公司正在与对方进行非常具体的谈判。”但他不愿意透露更多细节。德国《焦点》杂志周五（11月25日）发表了这篇采访，肖尔茨说，卡塔尔向德国供应液化气并非不可能。

卡塔尔是继俄罗斯和伊朗之后的世界第三大天然气大国，也是世界上最大的液化天然气出口国，其北方气田扩能项目将近一步提升卡塔尔的重要性，并有助于保证对欧洲的长期天然气供应，因为欧洲大陆正在寻求俄罗斯天然气的替代品。

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今年春天，德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）曾与卡塔尔签署了一份备忘录，计划自2024年起，卡塔尔向德国供应大量液化天然气。然而此后没有具体下文。哈贝克夏天时曾说过双方在协议上没有谈拢。能源分析机构ICIS专家施罗德（Andreas Schröder）接受“今日新闻“采访时透露：“合同的价格、期限和灵活性都存在分歧。“他补充说，鉴于目前液化天然气的价格很高等原因，德国希望合同期限最多五年。另外，也不能排除便宜的俄罗斯天然气会在某个时候再次成为一种选项的可能。

就在几天前，中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。

这笔交易现在可能使德国与卡塔尔的谈判变得更加困难。施罗德指出，这对卡塔尔来说是一个有利的筹码："该合同给欧洲消费者带来压力，因为对他们来说，大规模的天然气已经没有了。虽然卡塔尔向中国的供货没有造成瓶颈，但对能源市场的影响还是很大。“

德国和其他欧洲国家目前从澳大利亚、马来西亚或尼日利亚进口液化天然气，不过主要来源是美国。能源专家施罗德说：“美国今年帮了大忙。”他补充说，从技术角度上来看，德国其实可以不用从卡塔尔进口液化天然气，而是依靠美国供应：“一方面我们就可以与一个可靠的伙伴合作，但另一方面，你对一个国家就有了依赖。“而这正是德国想要避免的事情。

(综合报道)

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