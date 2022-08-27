中国与南太平洋岛国举行首次警务合作部级对话

（德国之声中文网）中国在今年五月曾试图与10个太平洋国家达成安全和贸易协议，引发华盛顿与堪培拉对北京在太平洋地区军事野心的警惕，促使西方加大对该地区的援助。西方国家的此类担忧始于今年四月所罗门群岛与中国所达成的安全协议。

中国官媒周三报道，中国公安部长王小洪与南太平洋部分岛国周二举行首次执法能力与警务合作部级对话。

这场视频对话是由所罗门群岛警察部长维科（Anthony Veke）共同主持。中国驻斐济共和国大使馆在推特上公布的照片显示，维科是唯一与会的太平洋岛国部长。

据新华社报道，斐济、瓦努阿图、基里巴斯、汤加、巴布亚新几内亚警务高层参与了此次会议。

汤加警方发言人则对路透社表示，该国警察部长和警察局长并未出席，改派其他代表与会。巴布亚新几内亚警察局长也未参加会议，改由一名警司代表出席。

中国外交部发言人赵立坚周三在例行记者会上表示，五个太平洋岛国的警察部门总监、副总监、代理署长等出席并发言。

「与会岛国代表表示希望同中方深化警务执法合作，促进本地区安全、发展和繁荣。」赵立坚也强调，「中国同岛国的合作公开透明，同地区现有合作机制相互补充、并行不悖，不针对任何国家，也不受任何国家干扰。」

所罗门群岛警务官员周三在国会听证会上表示，澳大利亚、新西兰、斐济、巴布亚新几内亚以及中国正为该国维持法律秩序和警察培训提供支持。

巴布新几内亚正与澳大利亚就一项防务协议进行谈判。斐济则在上月与澳大利亚签署协议，允许两国军队在对方国家行动。

在九月份的白宫峰会上，美国承诺增加对所罗门群岛等太平洋国家的援助及加强联邦调查局培训。

（路透社）

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