中国与中东欧 “17+1”峰会遇冷场？

（德国之声中文网）尽管中国方面有最高领导人习近平与会，据德国媒体报道，多个中东欧国家不会派出高层代表出席这一视频会议。也鉴于此，各方甚至尚未正式宣布峰会日程。

这一中国与中东欧国家间经济和政治合作的形式始于2012年在华沙成立的“16+1”，2019年因希腊的加入扩展为“17+1”。此外，奥地利、瑞士、白俄罗斯是该论坛的观察员。

“17+1”领导人的上一次会晤2019年在克罗地亚的杜布罗夫尼克举行。原定2020年4月在北京举办的峰会，因新冠疫情而被推迟。

失望、压力、担忧？

不过这一次，一些国家的参与热情明显降低。外交圈人士透露，过去数天，北京一直在试图说服波罗的海沿岸三国和波兰派出高阶代表与会。新闻网站Politico报道，立陶宛和爱沙尼亚的总统和总理都不会出席。立陶宛甚至未表示会参加视频会议。而据《商报》援引外交圈人士报道，罗马尼亚也仍在犹豫是否与会。

该报指出，一些中东欧国家对与中国的这一合作形式感到失望，认为它已无法给本国带来益处。例如中方在基础设施建设方面的一些承诺，最终未能落到实处。此外此次峰会被认为政治色彩多于经济内容，也让不少国家感到不爽。

华为的5G建设在中东欧遇到阻力

美国前任政府国务卿蓬佩奥在去年下半年先后出访中欧及波罗的海沿岸国家。也有分析认为，有关国家现在对北京的冷淡，与特朗普政府的外交游说、施压有关。

斟酌经济与安全利益

过去数月里，中国在中东欧多国的经济扩展互动已遇到挫折。今年1月底，捷克以国家安全为由将国企中国通用核电（CGN）排除在新核电站招标项目之外，招致中国政府的不满；克罗地亚则在美国和欧盟的压力下，在中国企业有望中标的情况下叫停了该国唯一深水港的运营招标；罗马尼亚新一届政府也于今年1月宣布不再考虑中企参与该国的高速公路和铁路建设。

此外，至去年11月，作为特朗普政府"清洁网络"计划的组成部分，罗马尼亚、保加利亚、希腊、捷克、波兰、爱沙尼亚和拉脱维亚已经与美国签署了关于高速无线网络的安全协议，将中国电信巨头华为排除在5G网络建设之外。

另据《法兰克福汇报》报道，峰会前的一个争议点是，因镇压国内反对派示威运动广受谴责、并被欧盟指责选举舞弊的白俄罗斯是否能以观察员的身份参与会议。北京不打算把卢卡申科政府拒之门外，而波兰和波罗的海三国则力图阻止该国与会。

疫苗外交到欧洲？

该报援引柏林墨卡托中国研究中心的专家斯特奇（Grzegorz Stec）指出，“17+1”论坛中的欧洲各国同中国合作的出发点和利益诉求各不相同，因而目前的态度差别也很大。中国在中欧不乏关系牢固的伙伴，比如匈牙利和塞尔维亚。这两个国家是中资正在建设的匈塞铁路的起点和终点。

在新冠疫情中，这两个国家也是中国在欧洲疫苗外交的重点。塞尔维亚已于1月份接收了中国国药集团的100万剂新冠疫苗，成为首个使用中国疫苗进行大规模接种的欧洲国家。

匈牙利药品监管机构已经于一月底批准了中国国药的新冠疫苗，总理奥尔班表示，有意签署订购中国疫苗的协议。斯特奇认为，新冠疫苗有可能是本次峰会上的一个重要话题。

中国官媒《经济日报》本周刊登一篇有关“17+1合作”的背景综述，并未提及视频峰会的日程，在突出巨大成就的同时承认，新冠疫情“让正处于提质升级新阶段的‘17+1合作’遇到了前所未有的挑战“。作者分析目前最大的问题包括：新冠危机下中东欧国家经济重启困难重重、这些国家本身防疫形势不乐观以及公共债务开始上升。

但另一方面，文章指出中国和中东欧国家在“不断深化防疫合作”，“在疫苗合作、卫生医疗、生物医药等领域将有良好的合作前景”；同时中国与部分中东欧国家贸易“逆势上扬”。

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