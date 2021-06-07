中国与东盟建立对话30周年：东南亚对中态度为何？

(德国之声中文网) 2021年是中国-东盟建立对话关系30周年，中国外交部长王毅出席6月7日至8日两天，在中国重庆举行的特别外长会和澜湄合作第六次外长会，会议期间，王毅将与东盟国家外长和东盟秘书长分别举行双边会见。

中国外交部发言人汪文斌6月6日向媒体指出，已启动五年的“澜沧江—湄公河合作”是中国与柬埔寨丶老挝丶缅甸丶泰国丶越南共商共建共享的新型次区域合作机制。

泰国外交部发言人塔尼（Tanee Sangrat）6日则表示，泰外交部长董恩（Don Pramudwinai）将参加该会议，除了讨论双边关系丶区域发展，也会聚焦缅甸情势。

塔尼表示，泰国了解到国际社会的期望以及缅甸情势的复杂性，泰国密切注意缅甸的发展，特别是缅甸各地发生的暴力事件，泰国重申降低冲突丶避免暴力丶释放所有遭关押人士以及透过对话和平解决的立场。他说：「有报道称，自军事政变以来，至少有845人被军警杀害，4500多人遭监禁。」

他也对缅甸的暴力和生命损失深感悲痛。塔尼称，泰国希望尽快看到东盟领导人会议就4月24日达成的五点共识发表具体政策。该共识包括要求缅甸军方立即停止暴力行动丶促请各方展开有建设的对话丶呼吁各方接受由东盟特使促成对话丶促请缅甸政权接受援助，以及接受东盟派人实地访问考察。

中国驻缅甸大使馆6月6日公布，缅甸军方领导人敏昂莱周六在内比都会见了中方大使陈海。陈海表示，希望缅甸局势尽早恢复和平稳定，支持东盟同缅方落实达成的共识。敏昂莱称，将维护缅甸的局势稳定和民主法制。

更早前，缅甸军方经营的米瓦底电视台（Myawaddy TV）报导，军政府领导人敏昂莱6月4人在首都内比都会见了东盟秘书长林玉辉和东盟轮任主席国文莱的外交部第二部长艾瑞万和，讨论了包括与缅甸在人道主义问题上的合作，以及在国家稳定后举行选举。

对中国疫苗存疑虑

中国-东盟建立对话关系30周年之际，东南亚各国仍与新冠肺炎疫情搏斗，并积极采购疫苗希望能藉此缓解疫情。汪文斌表示：「王毅将以抗击疫情和经济复苏为主线，进一步加强战略规划对接。」

事实上，中国非常积极捐赠自制疫苗给东南亚国家，像是中国6月5日向泰国捐赠50万剂科兴疫苗（Sinovac Vaccine）。迄今，中国向泰国已捐赠疫苗100万剂，出口数量总计为650万剂。

菲律宾媒体曾报导，菲国至今已收到550万剂中国科兴疫苗，其中有100万剂为中国捐赠。然而《南华早报》指出，菲律宾人疫苗接种意愿很低，而且特别不想打中国疫苗。曾有传言，马尼拉市一家疫苗中心提供辉瑞疫苗，结果瞬间大排长龙，而提供中国科兴疫苗的接种中心，则门可罗雀，导致每天都有剩余剂量。越南6月4日刚核准中国疫苗，成为继AZ丶俄罗斯史普尼克-V疫苗后，第3款使用授权疫苗。

新加坡订购的20万中国科兴新冠疫苗，自2月抵达新加坡后，一直未通过当地卫生科学局批准使用，直到6月4日新加坡卫生部才表示，当地私人医疗机构可在特别采用程序下，向政府申请提供中国科兴疫苗。中国外交部曾在5月指出，已陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助。

柬埔寨丶老挝丶汶莱对中态度最积极

今年4月，印度观察家研究基金会（Observer Research Foundation）发表的「中国与东盟关系报告」指出，中美两国在东南亚区域上竞逐，而中国是否会成为东南亚地区的主导力量，仍取决若美国势力撤出东南亚，以及东南亚各国在经济发展及安全上，要不要依赖中国。

报告表示，东南亚以柬埔寨丶老挝和汶莱对中国的依赖度及信任最高。柬埔寨与中国关系紧密；老挝是该区域获得最多中国贷款的国家之一，其独裁政府需要大国的支持；至于汶莱则从中国获得基础设施丶炼油厂等投资，在南海争议中是唯一和中国立场保有共识的国家。

另外，泰国丶马来西亚丶印尼丶缅甸丶菲律宾对中国态度则较为一般或温和。泰国渴望中国在经济及科技上的帮助，但和美国的伙伴关系仍持续。但现实考量上，分析称美泰关系不再对称，泰国已不是美国在该地区的关键伙伴。

而马来西亚在经济上迎合中国，但再南海争议上立场较为坚定；印尼虽在经济上向中国靠拢，但分析称，印尼为东盟区域团结一至，在中美之间取得平衡可能仍是印尼的首要战略。

就缅甸而言，需要中国大量投资及合作，但缅甸历届政权对中国深表不信任，缅美关系也因人权问题及今年二月政而陷入困境；而菲律宾政府在经济与军事上与中国关系，但和中国在南海主权争议上，仍保持谨慎态度，因此这两国在对中态度上，被该报告列为普通。

新加坡和越南被列为对中国态度最为保留。报告称，新家坡游走在中美两国之间，寻找平衡，因此不会特别倾向中国。越南在南海争议上比其他国家较为强硬，而成了中国眼的“麻烦制造者”。为遏制中国，越南积极于美日澳和印度接触，并为了避开华为5G开发自己的技术。

(综合报导)

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