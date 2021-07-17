中国不接受WHO新冠溯源第二阶段调查计划

（德国之声中文网）中国卫健委副主任曾益新在国新办举行的新闻发布会上说：“当我一开始看到世卫组织的第二阶段溯源计划的时候，我是十分吃惊的。”他说，世卫组织第二阶段溯源计划里面将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”这个假设作为研究重点之一。

“从这一点上，就能感觉到这个计划里面所透露出的对常识的不尊重和对科学的傲慢态度。在一些方面可以说是既不尊重常识，也违背科学。我们是不可能接受这样一个溯源计划的。 ”曾益新说。

7月16日，世卫组织表示，新冠病毒溯源调查的第二阶段应包括在中国的进一步研究和实验室审查。

在对成员国所做的闭门简报中，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）为下一阶段的调查提出了五个优先事项。有读到内部简报的外交人士称，中国是其中唯一被提到作为下一个调查目的地的国家。

根据世卫组织提供的他的发言稿，这些优先事项包括 "对在2019年12月发现的人类感染最初病例所在地区运作的相关实验室和研究机构进行审查"。

他还建议调查人员应重点关注对于导致新冠病毒的"SARS CoV-2出现最早传播迹象的地区的优先研究"。

谭德塞呼吁对最早发现新冠疫情的中国武汉市及其周边的动物交易市场进行更多的研究。

他还说，世卫组织需要获得新冠大流行之前和开始时的原始病人数据。而在第一次调查期间，“中国没有与世卫组织团队分享这些数据”。

谭德赛还宣布成立一个新的永久性国际新型病原体起源科学咨询小组（SAGO）。 他说，这个新小组将在下一个阶段的新冠病毒溯源调查以及未来病毒源头调查中发挥重要作用。

今年1月，世卫组织派出一个独立的国际专家小组，去帮助中国同行探究疫情起源。

3月下旬发表了调查报告没有得出新冠病毒如何首次感染人类的确切结论。报告只是根据调查者认为的可能性对几种假设进行了排序，发现该病毒最有可能通过一种中间宿主从蝙蝠扩散到人类。另一种猜想认为病毒可能源自实验室泄漏，但报告认为“极不可能”（extremely unlikely)。

曾益新在今天的新闻会上表示，新冠病毒溯源一定是个科学问题，中国政府一贯支持科学地开展病毒溯源。“但是我们反对将溯源工作政治化，我们认为第二阶段病毒溯源应该在第一阶段病毒溯源的基础上来延伸。对第一阶段病毒溯源时已经开展过的，尤其是已经有了明确结论的，我们就不应该再重复开展，”他说，“应该在成员国充分广泛磋商的基础上，推动在全球多国多地范围内开展早期病例搜索、分子流行病学、动物（中间）宿主等方面的溯源工作。”

美联社报道指出，病毒溯源已经成为一个外交问题。美国及其盟友指责中国对大流行病早期发生的数据公开上不透明。而中国则指责这种批评方式是将原本应该由科学家回答解决的问题政治化。

科学研究人员也指出，新冠病毒溯源讨论过程中出现的政治化正在使这一过程变得更加困难，而且很多表述经常被扭曲，成为 "阴谋论的素材"。今年7月初，24名科学家在权威医学杂志《柳叶刀》上发表联合声明表示，调查新冠病毒如何传染给人类，依赖的是科学而不是猜测。

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（路透社、美联社、法新社）

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