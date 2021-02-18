"中国不宜当东道主"——蓬佩奥呼吁美国抵制北京冬奥

（德国之声中文网）“我希望我们的运动员参加奥运会，这是他们应得的机会”，蓬佩奥对保守派电台主持人休伊特（Hugh Hewitt）说。“但是归根结底，我们不能允许美国运动员前往北京，这是对在从事卑劣活动的中国共产党进行鼓励”。

这位前特朗普政府的国务卿表示，“奥运所表达的精神是自由和运动天赋。让北京作为东道主完全不合适”。他说，特朗普政府在其离任前最后的数月致力于说服国际奥委会更换2022年冬奥会的举办地。

近日，美国共和党高层接连发声，呼吁拜登政府抵制北京冬奥。

上周日（2月28日），前美国驻联合国大使妮基·黑利（Nikki Haley）刚刚表示，美国应该抵制2022年北京冬奥。黑利和蓬佩奥一样，被看作是前总统特朗普的亲密盟友，同时她也是2024年美国总统大选的热门人选之一。

黑利在推特上写到：“我们必须抵制2022年的中国冬奥会，这对于我们的运动员而言会是一个重大损失，但将这与中国正在发生的种族灭绝相权衡，鼓励中国会导致更恐怖的未来。”

蓬佩奥在卸任前曾公开称，中国迫害维吾尔人的作法是“种族灭绝”。蓬佩奥的继任、现任美国国务卿布林肯认可“种族灭绝”的评估，但拜登政府目前没有对是否抵制北京冬奥发声。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）2月25日曾表示，拜登政府尚未决定是否会抵制北京冬奥，但会再征询美国奥委会指示。

北京冬奥定于2022年2月4日开幕，距离延后一年的东京奥运仅6个月。

在世界范围内，抵制北京冬奥的行动也在发酵。今年2月初，主要由人权组织组成的180个团体公开发表声明，呼吁世界各国领导人对北京冬奥会进行外交抵制，并谴责国际奥委会在过去数年中对中国侵犯人权的行为毫无作为。

除美国外，加拿大、英国和澳大利亚也有抵制北京冬奥的呼声。不过，这些国家的领导人迄今都没有表态抵制。

针对国际上抵制冬奥的声浪，中国外交部一再表示，“将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益”，并称包括美国奥委会在内的国际社会各界都反对抵制奥运会这样的做法。中方同时强调，“出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京奥运会的筹办和举行是非常不负责任的做法，相信这样的举动得不到国际社会的支持，也注定不会得逞“。

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