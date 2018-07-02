中国：不会先于美国加征关税

（德国之声中文网）周三（7月4日），中国财政部网站刊发一条来自国务院关税税则委员会办公室的消息称：我们注意到日本《朝日新闻》关于"中国的'报复'行动将先于美国开始"的报道，就此，国务院关税税则委员会有关负责人表示，中国政府立场已多次申明，我们绝不会打第一枪，不会先于美国实施加征关税措施。

周三早些时候，路透社曾引述消息人士报道称，中方的措施落实时间将是7月6日午夜。报道指，由于中美12小时时差，那将意味着北京早于华盛顿实施加征关税。

7月4日，中国外交部发言人陆慷在例行记者会上回应说："中国商务部新闻发言人已经明确强调，中方已经做好准备，只要美方出台所谓的加征关税清单，中方将综合使用各种必要措施，坚定捍卫自己的国家利益和人民利益。"他没有明确表示中方会落实措施的具体时间。

6月15日，美国宣布对500亿美元中国产品加征关税，其中340亿美元的加征措施将于7月6日实施。另外160亿美元产品将发布公告、征求意见后决定。

6月16日，中国商务部宣布，对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等采取对等措施，涉及金额约340亿美元，也将于7月6日起生效。另外160亿美元产品的措施及生效时间另行公告。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。 作者: 苗子



中国官媒：美国追求经济霸权

官方《中国日报》周二写道，美国的战略是遏制中国的发展。"美国在军事和金融领域保持霸权已有几十年了。现在它在追求经济霸权。它经常对其他主权国家发动战争，利用美元在国际市场的主导地位敲诈其他国家。如今，它不惜发动一场全面的贸易与经济战来阻止中国的正常发展。"

《环球时报》社评周二写道："从目前情况看，反击美国是世界主要经济体对华盛顿发动贸易战的第一反应。这轮大变动将把世界带向何方，目前难以预测，但是美国将因为它要把全世界都变成华盛顿‘经济藩属’的野心付出沉重代价，显然不可避免。"

中国汇市股市震荡

路透社报道说，7月6日在即，中国的汇市和股市都持续震荡。新浪博客一名推荐博主写道："（股市）指数继续震荡走低，……为投资者担忧7月6日的中美贸易战的谨慎情绪使然。"中国媒体转载大公网的一篇文章题为"中美贸易战进入倒计时 港股两小时泻近千点"。

中国对等措施涉及美产汽车

新浪财经周三综合报道说，7月1日，中国汽车进口关税下调政策正式实施，根据财政部发布公告，进口汽车整车税率降至15%。然而，"中美贸易战中引发的'原产于美国的汽车进入中国市场在将在7月6日加征25%的关税'的规定"却"牵连"了大部分的美系品牌，包括林肯、凯迪拉克、福特等，此外也涉及宝马、奔驰等在美设厂的车企。 "按照我国目前的政策，以上车企所涉及的车型在7月1日前征收关税为25%，7月1日~7月5日关税下降为15%，但在享受短短优惠的5天之后，7月6日起关税将上调至40%"。

与此同时，中国官方新华社周二发表题为"反对加征关税！德国宝马公司'上书'美国商务部"的文章。周三，新华社再发一篇题为"美国汽车专家警告：没有'纯粹'美国造汽车"的文章。

中美贸易战 与我有何干？ 症结在于“中国制造2025” 最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

中美贸易战 与我有何干？ 特朗普出招有顾虑 本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

中美贸易战 与我有何干？ 消费品不受影响？ 华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

中美贸易战 与我有何干？ 价格迟早要涨 但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

中美贸易战 与我有何干？ 美国大豆种植面临打击？ 在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

中美贸易战 与我有何干？ 威士忌和牛肉一起涨价？ 美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

中美贸易战 与我有何干？ 鹿死谁手 有待分晓 华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。 作者: 雨涵



另据路透社周三报道，在美中贸易争议背景下，中国一家法院下令暂停美国半导体生产商美光（Micron）26种产品在华销售，理由是侵犯版权。中国外交部发言人周三回应称，这应是一起“有关知识产权保护的商业个案”，至于是否与中美贸易摩擦有关联，他“不认为两者之间有必然联系”。