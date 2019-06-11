中国“不会允许G20讨论香港问题”

（德国之声中文网）中国外交部部长助理张军周一（6月24日）表示："可以肯定的是，G20不会讨论香港问题，我们也不会允许G20讨论香港问题。"

香港本月发生人数上百万的民众抗议，反对政府提案修改一项《逃犯条例》，原因是担心人员从香港被遣送回中国大陆后将无法受到公正的司法审理。抗议者还呼吁特首林郑月娥辞职。抗议活动中警方使用措施的力度，包括发射催泪弹、橡胶子弹等，也受到人权组织的批评。

张军在G20前的中外媒体吹风会上表示："G20是国际经济合作论坛，这是G20领导人对这个论坛给予的定性，重点是聚焦全球经济、贸易、金融等领域的问题。"

他表示："香港特区政府为了维护社会公平正义，弥补法律制度上的缺陷，采取了一系列举措，对此，我们认为是完全必要的，中央政府支持特区政府所采取的举措。我们愿再次强调，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，无论在任何场合，用任何形式，我们都不允许任何国家、任何个体干涉中国内政。"

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 遊行队伍提早出发 由于参与遊行的人潮众多，遊行起点维多利亚公园在表定时间开始之前就已经挤满人，主办方民阵便在下午两点半左右宣布遊行队伍提前起步。由图中可以看到，一些民众谴责警方在6月12日清场时动用暴力，要求政府追究警察动用武力的行为。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 道路拥塞群众平静 遊行路线以轩尼诗道为主，定维园为起点、添马公园为终点。但是因为人潮实在太多，轩尼诗道无法消化，临近街道也都挤满人。港铁天后、铜锣湾、油塘、旺角、香港站均实施人流管制。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 人潮瘫痪陆路海路 共计120条巴士路线受到人潮影响，有的暂停服务，有的改道。海路的部份，想要从尖沙咀搭天星小轮到港岛的民众，人龙已经排到星光大道。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 现代版「摩西分红海」 每当有救护车接近时，群众都会自动让开一条路让救护车通过，救护车通过之后，又很快地合并成原本的人海。网路上这类影片疯传，国际媒体大赞香港人的质素，中文媒体喻为「现代版摩西分红海」。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 五大诉求 在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。没想到这个公告却没有浇熄市民上街的意愿，甚至有许多市民认为，林郑避重就轻，没有直接回应诉求，而因此上街表达呼吁。主办方民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 「两百万名加零一」 民阵召集人岑子杰宣布，6月16日参与游行的民众人数接近“二百万零一个人”，特别多加上“零一”指在太古广场与劝阻警方拉扯后意外坠楼身亡的反修例男子。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 反修例雨衣男坠楼不治 游行的前一天晚上，一名身穿黄色雨衣的男子危站在太古广场旁的棚架上，旁边打着反送中的抗议标语。虽然警方与立法会议员邝俊宇尝试把他劝下来，却都没有成功。之后，消防员在楼下展开气垫戒备。晚上9时08分，男子突然向外爬出，消防员撲前试图拉回，另外三名消防员出手相助，但男子上衣被拉脱，整个人向下坠落，没有被气垫接住，直接撞击地面。男子被送往医院抢救，但在9时34分宣告不治。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 为「黄衣人」致哀 黄衣人坠楼身亡，成为反修例运动的第一名牺牲者。当天不断有民众携带白花到事发现场致哀，并为他烧纸钱。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色纸花聊表心意 由于太多人要去太古广场排队献花悼念坠楼身亡的反修例男子，许多花店的白色鲜花皆已售罄。民众改以白纸摺白花代替。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 黄衣男子精神犹在 在太古广场坠楼身亡的黄色雨衣男子在遊行中成为意识形态的象征，许多民众把黄色雨衣摆成人形，指控香港特首林郑月娥忽视人命、硬推修例。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 一人牺牲 万人上街 有民众接受外媒采访时表示，黄衣男子的牺牲带动了他走上街头抗议的想法。民众用堆叠标语的方式让黄衣男子在天堂参与遊行。这些标语写着「撤回控罪」、「全面撤回送中 我们不是暴动 释放学生伤者 林郑下台」等诉求。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 献花不断 一直到晚上，仍然有大批民众向黄衣男子献花。各种标语与白花堆积成山。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色蜡烛致意 除了白花以外，民众也点白色蜡烛悼念黄衣男子

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 特首向市民致歉 晚上八点多，街上人潮只增不减，香港政府发布声明，表示特首林郑月娥因工作上的不足令社会出现重大矛盾，向市民致歉。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 海外城市隔海响应 15日，大约一千多名民众在加拿大温哥华市隔海响应香港的反修例游行。16日在台湾立法院外也有数千民众身着黑衣举行响应活动。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 少量民众留守街头 大规模遊行隔天，立法会大楼附近的夏慤道仍然有少量民众留守，部份人士夜宿街头，一夜没有回家。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 立法会外罢课集会 遊行隔天，香港下起大雨，罢课的学生聚集到立法会的走廊，躲雨的同时以集会表达诉求



中国国家主席习近平与美国总统特朗普预计将在G20峰会期间会晤。G20峰会将于本周五、周六在日本大阪举行。

特朗普此前曾就香港民众反对修订《逃犯条例》抗议表态，称他理解示威的原因，但希望抗议者"可以与中国找到解决方案"。美国国务卿蓬佩奥上周日表示相信这将是特习会讨论的议题之一。

苗子/达扬（法新社、路透社）