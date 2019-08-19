中国下禁运令 防护装备成违禁品？

（德国之声中文网）「请问6200有货吗？60926现在价位多少？」走进陈先生店裡，顾客和店员娴熟地讨论着不同保护装备的型号。陈先生的安全用品店经营了3年，以往，光顾的大多是从事装修或建设地盘的工人，现在的顾客群却变成很不一样的面孔。德国之声记者採访当天是週间下午，但小小的店面挤满客人，排队的人一直延伸到街上，当中有年轻的，也有中年人。香港示威浪潮已经进入第三个月，此情此景成为街头日常，人们争取时间在相对平静的日子裡「补给物资」。

然而，从8月开始，「物资」的货源却愈来愈紧张。陈先生的店售卖各种工业用保护装备，包括眼罩、面罩和头盔等。开张以来，他都有从中国大陆进货，现在却成了「敏感货品」。陈先生说﹕「我們几乎无法从大陆订货，如果讲明要寄到香港，厂家一定不接订单。运输公司也不肯接，像顺丰这些大公司都停收。」

陈先生向德国之声表示：「行内说，中国海关和省公安厅也向厂家发通告，某些快递不能寄去香港。牵涉的种类很广，即使本身不是违禁品的货物，例如手套和棍子等被认为有关联的也会被拦住，总之『有杀错不放过』，没有人知道他们的标准。」他说有大约三成货源受到影响，除了店家需要想办法从其他国家补货，保护装备供不应求，也让平均售价涨了两成。

除了实体店铺以外，网店也遇到一样的难题。买家陈先生向德国之声表示，本月在一家售卖保护装备的香港网店订购大品牌的防毒面罩和滤芯，但店家表示货物遭到中国海关截查。网店负责人向德国之声透露，早在7月已经遇到这个情况。目前他们有大批货品遭到中国海关扣押，当局没有明言具体原因，作为商户也无可奈何。他形容中方的检查非常严密：「大陆那边现在很敏感，像是头盔、眼罩、口罩，总之有个『罩』字都会查得很紧，马上开箱检查，也没有讲明会扣押多久。」

官方没有明言，但是有集运公司却颇为直白，甚至连衣服也成为「违禁品」。其中淘派集运在8月5月香港三罢当天发佈通知，声称因为香港局势影响、海关及香港政府对进口货物管制以及交通瘫痪，可能延误派件。公司更表示在海关严查之下，「决不可集运暴动用的物品」，并以黄色头盔、黄色雨伞、旗帜、旗杆、宣传横幅、手套、口罩、钢管、棍棒、大批量衣服、刀具为例子。他们警告，一旦发现以上物品会马上报警处理。

德国之声询问香港海关有否扣查示威者使用的保护装备，当局回复表示，所有受进出口管制的物品都载列在法例和公开资料中，强调他们按照相关法律执法，不会扣押法例上不属违禁品的货物。

全民FULL GEAR的时代

从6月到8月底两个多月之间，警方在香港街头巷尾发射了超过1800枚催泪弹——最初局限于商业区主要幹道，后来愈来愈频密，扩展至多个民居林立的区域，甚至地铁站内。当催泪弹成为「最低武力」，香港民众渐渐学懂自保，装备也不限于示威者所用。

经营安全用品店的陈先生见证着这几十天的变迁：「现在普通市民用的口罩级别愈来愈专业，以往只佔销量的十分之一。以前不会有人问我防不防催泪烟，现在来买的人什麽年龄都有，有客人买给住在老人院的爸爸，他担心那区会放催泪弹。大热天谁想戴着它四处走？需求就有多大，反映局势有多恶劣。」

6月12日，警方首次在这场运动使用催泪弹，当天记者与大部分示威者一样措手不及，只有简单的医用口罩。时至今天走在抗争现场，示威者最常用的是3M出产的半脸式呼吸器，坊间俗称「猪咀」，配以不同滤芯使用。除此以外，游泳鏡也是許多人推薦的防煙裝備。随着示威升级，受伤人数愈来愈多，不少前线记者则会购买最高级别的全脸式面罩。这些专业面罩售价由港币一百多元到过千元不等，以陈先生的店为例，从前每天顶多卖出一、两个「猪咀」，现在销量激增过百倍，最多的一天售出300套。

为了应付四方八面的客人，开店时间长了，晚上来的不少人是上班族。有人一次买很多捐出去，也有人看到前面排队的年轻人，会主动为他们付钱。店员原本负责介绍装备的工业用途，变为忙于解说它们应对催泪烟的「功效」。

一场抗争意外地带来巨大商机，开心吗？陈先生断言地说：「一点也不觉得开心，这些生意是一边担忧一边做的。」他解释：「因为政局关係，本来不合理的事变成合理，整个需求根本是错配的。师奶（家庭主妇）本应不需要面罩，你跟我原本都不需要用，但现在变成必需品。平常朋友見面应该问去哪裡玩，现在卻问对方去哪裡买面罩，这种情况一定不健康，代表社会运作已经是畸形的了。」

抗争中的后勤站？

8月5日香港举行三罢，警方在单日施放了多达800杖催泪弹，遍佈全港多区。陈先生的店所在位置五金店林立，但他是当天少数坚持开门的商家，并一直尽量以成本价出售产品。「我觉得做生意是双向的，要有一点良知。就像我有一瓶水，明明卖5元，不能因为有人躺在身边口吐白沫就賣100元。这次我救了他，下次可能换你来救我。大家都是土生土长的香港人，有些人觉得这是赚大钱的时机，但我不这麽觉得。」

虽然在这场运动中，装备店彷彿成为示威者的后勤补给基地，但陈先生不认为自己在协助抗争。「我的出发点是想保护市民，我的角色纯粹是提供大家需要的东西，卖给你不代表我贊同你的政治立场。我不会问客人是否抗争者，然后给他打八折，否则就是怂恿他们。」有时候他也感到纠结：「我们卖的防具不能攻击别人，不会令他们战斗力提升，只是保护自己。其实我也希望他们量力而为，只能叫他们小心一点，不要以为穿上装备就是无敌。」

在肃杀的社会气氛之下，不少顾客和店家都有默契不会明言购买装备的用途。但在这短短几十天当中，陈先生的店已聚集了一批老客户，他们经常回来补给和分享前线的实战经验。「香港人学习能力很强，很快就能悟出应对逆境的方法。」已为人父的陈先生坦言有计划移民，对于未来，他与示威者一样只能走一步算一步：「你觉得香港人到了2047年会生存不下去吗？我们会生存得到的。香港人最懂得变通、适应能力强，但我们只是不想把自己扭曲得太利害，所以要先在现在抗争。」

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