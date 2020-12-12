中国三大电信商被美摘牌 北京欲"采取必要措施"

（德国之声中文网）中国政府周六表示，将采取必要措施，回应纽约证交所（NYSE）对三家中国电信公司做出摘牌的决定。纽约证券交易所周四（12月31日）宣布，将对中国电信（China Telecom）、中国移动（China Mobile）、中国联通香港（China Unicom Hong Kong）三家上市公司启动退市程序。

该证交所表示，其监管部门已作出决定，认定这几家发行人不再适合挂牌。原因是特朗普总统于11月12日颁布的一项行政命令，禁止旨在向任何美国人提供对有中国军方背景公司的证券投资机会的交易。

据彭博社报道，去年12月28日，特朗普政府更强化了这道行政令。美国财政部对该命令作出解释，强调所有中国军工企业"子公司"、持有军工企业证券的基金，也都在限制之列。

纽约证交所表示，这三家公司的股票将在1月7日到1月11日期间停止交易。发行人有权要求对该决定进行审查。被点名的这三家中国电信企业，亦在香港上市。

位于华尔街的纽约证券交易所

中国商务部发言人在周六发布的一份声明中称：中方反对美方滥用国家安全将中国企业列入所谓"共产党中国军队公司"清单的做法，将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

声明称，"这种滥用国家安全、动用国家力量打压中国企业的做法不符合市场规则，违背市场逻辑，不仅损害中国企业的合法权益，也损害包括美国在内各国投资者的利益，将严重削弱各方对美国资本市场的信心。"

商务部的声明未透露中方会采取何种反制措施，但同时强调，"希望美方与中方相向而行，共同致力于为两国企业和投资者创造公平、稳定、可预期的营商环境，推动双边经贸关系早日重回正轨"。

过去两年中，随着中美贸易战的加剧，美国政府以保护投资人为由，对在美上市中企加强监管。已赴纽约挂牌的阿里巴巴（BABA-US）、京东（JD-US），也在香港进行了二次上市。纽约证交所在声明中指出，将被摘牌的三家中国公司都在香港上市，所有的营收来自中国境内，在美国除了股票上市之外，没有任何有意义的经营。

叶宣/张筠青（美联社、路透社等）

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