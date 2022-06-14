中国万吨驱逐舰“拉萨”号首次在日本海演习

（德国之声中文网）中国官媒《环球时报》6月15日报导，日本防卫省联合参谋部周二（6月14日）晚通报，海上自卫队周一发现，中方海军由"拉萨"舰，052D型驱逐舰"成都"号和903型综合补给舰"东平湖"号等3艘军舰组成的编队从西南方穿越对马海峡，航向东北方的日本海。

而日本海上自卫队也紧急出动了"天草"多功能支援舰以及"隼"和"白鹰"号导弹艇进行跟踪监视。

这是"拉萨"舰自2021年3月入列中国海军服役以来，第一次进行远海演训。"拉萨"舰是中国第二艘055型导弹驱逐舰。而从2022年起，它就在黄海进行了几次实战演训。

据台湾中时新闻报道，中国的第一艘055型大型驱逐舰"南昌"号2021年数度参加编队，在日本海进行远海演训，接近美国阿拉斯加州，并几乎把日本整个绕了一遍。观察家认为，身为055型大驱二舰的"拉萨"号可能也会执行类似的任务。

《环球时报》援引北京军事专家魏东旭指出，在这次編队演训中，防空和反潜是可能的训练目标，而这將显示，中国海军能保卫远海的战略利益。由"拉萨"号带头的舰队，展现了先进水面舰的战力，以嚇阻台湾分裂分子，还有外军干涉势力。

中国正在以惊人的速度建造海军舰艇，现在已拥有世界上船体数量最多的海军部队。美联社报道称，据信在中国计划中的第一批055型驱逐舰中，已经有五艘入列服役。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “山东号”交接入列 中国第一艘完全国产的航空母舰，同时也是现役第二艘航母周二（12月17日）正式交付使用，并宣布命名为“山东号”。中国党政军最高领导人习近平出席了在海南三亚某军港举行的交接入列仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东舰，舷号17 中共中央军委为这条“大船”正式取名为“中国人民解放军山东舰”，舷号为“17”。交接入列当天，中国海军部队和航母建设单位的约5000名官兵参加了庆祝仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东号？台湾号？ 此前，中国的各大军事论坛盛传该舰将命名为“山东号”，只是这一说法从未得到官方证实。某中国知名门户网站还曾举行网络调查，就首艘国产航母的名称征求意见。结果“台湾号”得到了最多人的支持。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 接受洗礼 “山东号”2017年4月26日在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式，当时还未正式命名的这航母仅有一个编号“001A”。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 当地人眼中的“大船” 虽然多年前就有报道称中国正在建造首艘国产航母，但是直到2015年的最后一天，中国国防部才正式宣布了这一消息。中国媒体介绍，大连当地人习惯把航母叫做“大船”。该航母的长度是315米，相当于三个足球场的长度，其宽度为75米。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 建设当中 “001A”航母在建设过程中已受到大量关注。图中是该舰在2017年2月份的样子，舰体上仍有不少支架。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 迎接周年庆 此前外界猜测，这艘航母很有可能在2017年4月23日下水。因为这一天是中国解放军海军成立68周年纪念日。还有消息称，身为中央军委主席的习近平可能亲自出席该舰的下水典礼。但4月26日当天，出席典礼的其实是中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “老大”辽宁 中国海军目前唯一现役的航空母舰“辽宁号”是在乌克兰制造的“瓦良格号”基础上改建。曾有专家认为，“辽宁号”并不是真正可以用于军事行动的航母，而是一个用来演习、训练，并进行一步研发的平台。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 巡游南海 2016年年底，“辽宁号”在南中国海进行演练，并在途中“绕行台湾”，引起国际关注。但台湾媒体援引军方人士指出，辽宁号尚不具备全天候作战能力。若投入实战，仅能发挥3成战力。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 第三艘航母? 除了“辽宁号”和“山东号”之外，中国目前还有第三艘航母—但其作用只是用来娱乐消遣。前苏联海军的“明斯克号”在90年代末退役后卖给了中国，并在深圳被改造成军事主题公园。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “小步快跑” 2016年该舰被拖往舟山整修，据称未来将落户江苏南通。至于中国海军真正的第三艘航母，有消息说正由上海江南造船厂建造。中国军事专家徐光裕少将曾对媒体表示，中国航母的发展策略是“小步快跑”，将来会实现核动力航母。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 海上霸主 尽管中国投入巨资加强海军力量，但与美国相比仍有一定差距。目前美军拥有十艘现役航母，其中包括最近驶向朝鲜半岛的卡尔·文森号。最新一代的三艘“福特级”核动力航母也正在建造中，全长337米，宽78米，排水量高达十万吨（001A型的相应数据分别是315米，75米和7万吨）。 作者: 石涛 (/安静)



（综合报道）

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