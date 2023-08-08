 中国七月进出口均低于预期 | 经济纵横 | DW | 08.08.2023

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经济纵横

中国七月进出口均低于预期

今年七月，中国进出口跌幅超过预期，为这一世界第二大经济体的增长前景蒙上了阴影，也增加政府采取提振措施以刺激内需的压力。

Themenbild China & Wirtschaft | Shanghai, Hafen | Yangshan Deep Water Port

（德国之声中文网）周二发布的中国海关数据显示，七月份进口同比下降了12.4%，进口则萎缩了14.5%，此前路透社民调对中国进出口跌幅的预测值则分别为下跌5%和12.5%。

由于来自国内外的需求均呈现疲软状态，第二季度的经济增长趋缓，政府高层不得不承诺出台更多的提振措施，而各机构分析师则在下调对今年中国经济增长的预估。

进出口数据的继续下滑预示着第三季度的经济增长有可能会进一步趋缓，其中建筑业、制造业、服务业、外来投资以及工业盈利也将继续显现不景气的态势。

凯投宏观（Capital Economics）中国经济主管Julian Evans-Pritchard 表示："同海关公布的数据相比，出口订单所反映出的大多数数据都显示出境外需求出现了更明显的下滑。而对短期内发达经济体内的消费支出进行预测仍相当困难，因为大多数国家今年都面临经济衰退的危险，尽管是程度较轻的经济衰退。

中国进出口数据发布后，人民币汇率创下三周新低，亚洲股市也普遍下跌。

中国七月进出口数据发布后，亚洲股市普遍看跌。

中国七月进出口数据发布后，亚洲股市普遍看跌。

上周，中国官方宣布将推出一系列提振经济的措施，其中包括如何在汽车、房地产和服务领域刺激消费的建议，但迄今为止，投资者对上述建议并不满意。
中国政府正在寻求既能刺激国内消费，又不过度放宽货币政策的措施，以避免引发大规模资金外流。为了遏制通货膨胀，世界各主要经济体目前都在提升利率。

(综合报道）

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