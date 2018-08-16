 中国一週两整顿网络　剑指短视频及直播 | 科技环境 | DW | 24.08.2018

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科技环境

中国一週两整顿网络　剑指短视频及直播

当今中国年轻一辈最火红的甚麽？一定是「短视频」。短短十多秒的音乐影片俘虏了一众少男少女的心，热潮席捲全中国。当然这也引起政府注目，最近大刀阔斧整顿，对象也包括孕育网红的网络直播活动。

China - Trivia Games (picture alliance/dpa/N. Bo/Imaginechina)

(德国之声中文网) 中国网信办本週初 (8/21) 才换上新主任庄荣文，就在一星期内两度公布针对新兴社交媒体——短视频平台的整顿行动。

网信办8月23日晚公布，近期针对「网络短视频行业存在的突出问题」，开展一系列专项治理行动。由7月至今，网信办敦促中国各个主要短视频平台「自查自纠」，总共封锁超过113万个违规帐号，删除和拦截多达810万则「有害」短视频，并处置包括「内涵福利社」等19个短视频应用程式。

当局近日又约谈「快视频」，指其继续大肆传播低俗不良信息，下令暂停更新12天和下架处理。网信办誓言要把「三俗」(庸俗、低俗、媚俗) 内容从网络短视频中清理出去，并将加强巡查力度和范围。

Webseite Kommunistische Parte auf Tik Tok (DW/K. W. Yi)

中国共青团的抖音帐号「青微工作室」，创立后两个月内吸引近90万粉丝点赞，网信办形容「这种经验值得借鉴」。

短视频须弘扬主旋律？

网信办也召集中国36家商业短视频平台并向它们下达指示。

当局在座谈会上强调，要把「弘扬社会主义核心价值观」贯穿网络短视频製作的每个环节中，并屏蔽违规信息。网信办鼓励政府机关和传统主流传媒，进驻新媒体平台开设帐号，目标是「积极主动占领网络短视频等新兴舆论阵地」。

在传播内容方面，强调要弘扬主旋律、传播正能量，当然少不了政治宣传——包括「深刻阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神」、「生动宣传改革开放40年来取得的历史性成就」等等。

网信办特别点名称赞中国共青团在热门程式抖音开设「青微工作室」官方账号，今年3月创立至4月底，已吸引近90万粉丝和逾1400万点赞量，形容「这种经验值得借鉴」。

Symbolbild Smartphone mit Tik Tok App (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Da Qing)

抖音——中国短视频平台佼佼者，全球每月活跃用户高达5亿。

抖音、梨视频、快手等中国热门平台都出席了官方座谈会，并且表忠﹕「传播正能量不仅是党和国家的号召，更是人民群众的呼唤。」

其中抖音2016年9月成立至今短短两年，极速跃升成中国最红的社交媒体。公司上月公布，其全球每月活跃用户总数超过5亿，并在日本、泰国、印度、德国等推出海外版。

 

直播实名制设主播黑名单

本週较早前 (8/21) ，网信办联同公安部等多个部门下达新通知，收紧对网络直播的规管。

当中最瞩目的是，当局推行用户实名制，增设网络主播黑名制度，加强直播内容监看、审查及违法处置的措施。新规定下，涉及网络新闻信息、网络表演、视听节目直播等业务的服务提供者，都要事先向政府申请许可，并在直播上线30天内向公安备案。未取得当局许可或被列入黑名单的网络直播APP，应用商店不得为它们提供分发服务。

Themenbild Live_Streaming China

中国年轻一辈热衷参与和观看网络直播，题材五花八门。

当局指，新规定是要防范直播领域出现和传播「有害信息」，一旦违规，会要求涉事者立即停止服务甚至移交法办。

这不是中国政府推出的第一个实名制，自从中国通过《网络安全法》后，当局已经在通讯APP、网上论坛、发帖留言等要求用户实名，加强对网民活动的监控。

李芊 (综合报道)

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