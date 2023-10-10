 中国：「一带一路」合同价值超过2万亿美元 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2023

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中国：「一带一路」合同价值超过2万亿美元

中国周二宣布，其「一带一路」倡议自2013年起已在全球范围内累积了两万亿美元的合同额，并且没有国家因参与『一带一路』而陷入债务危机。专家则对其中的债务数字存疑，指金额很有可被低估。

斯里兰卡参加中国的一带一路基建项目，2022年欠中国的债务高达110亿美元

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（德国之声中文网）中国政府周二（10月10日）在《共建「一带一路」：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书发布会上表示，目前与合作伙伴签署的承包工程新签合同总价值已达两万亿美元。此金额大约相当于俄罗斯或加拿大的经济规模。

根据中国国务院发布的白皮书，参与「一带一路」的国家仍积欠中国进出口银行共3000多亿美元。法新社援引一位专家称，这一数字很可能遭到低估，但它仍透露了这个全球基础设施倡议背后所带来的巨额债务。

穷国更穷？

中国在本月迎来了「一带一路」倡议十周年，但长期以来，批评人士指责中国通过提供难以还清的巨额贷款，诱使低收入国家陷入债务陷阱

周二发布的「一带一路」白皮书提到，中国在共建国家承包工程完成营业额累计达到1.3万亿美元。此外，还指出「中国进出口银行『一带一路』贷款余额达人民币2.2万亿元（约3074亿美元），覆盖超过130个共建国家，贷款项目累计拉动投资4000多亿美元，带动贸易超过2万亿美元」。即所有共建国家贷款约3074亿美元，平均每个国家负债约为24亿美元。

中国对非洲贷款：有赞有弹

专家指债务金额被低估

不过，白皮书没有详细说明哪些国家欠债最多，也没有说明这些国家的还款利率。大西洋理事会全球中国中心（Atlantic Council's Global China Hub）的非常驻研究员尼瓦·尤（Niva Yau）认为，虽然债务数字很大，但很可能还是被低估了。尼瓦·尤说：「还有其他学术研究论文也写到了这些隐性债务，加起来可能高达8000亿美元。」她补充说：「我们没有关于这些项目的信息，也不知道这些数字是如何累加起来的。」

中国进出口银行为「一带一路」倡议中的主要交通和能源项目提供了资金，并与从非洲到中亚各地的外国贷款计划建立了联系。白皮书称，截至2023年6月底，中国出资设立给「一带一路」建设的丝路基金已签署了75个项目的协议，承诺投资金额约220.4亿美元。

中国国务院周二称赞「一带一路」 为共建国家「带来实实在在的好处」，并强调「没有任何一个国家因为参与共建『一带一路』合作而陷入债务危机」。然而，许多合作伙伴对其所涉及的代价越来越警惕。例如发达民主国家中唯一签署该倡议的意大利，在上个月表示正在考虑退出该协议

意大利考虑低调退出一带一路

北京将于本月稍晚举办第三届「一带一路」国际合作高峰论坛，举办日期尚未确定。中国外交部发言人毛宁上个月表示：「我们欢迎积极参与共建『一带一路』的国家和伙伴届时来京，共商合作大计，共谋发展之道。」预计俄罗斯总统普京将出席论坛，这将是他发动入侵乌克兰的战争后首次访华。     

（法新社）

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