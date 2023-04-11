中国一季度与俄进出口大增，与欧美日贸易下降

（德国之声中文网）中国海关总署4月13日发布的2023年3月贸易统计显示，以美元计，今年3月，中国进出口总值5429.9亿美元，同比增长7.4%，环比增长32%。其中，出口额同比增长14.8%，达到3155亿美元，为6个月来首次转为增长；进口额为2274亿美元，同比下降1.4%，降幅收窄；贸易顺差为881.9亿美元，同比增长82%。

中国海关总署的数据还显示，今年3月，中国对最大出口目的地的东盟(ASEAN)的出口大幅增长35%，对欧盟的出口时隔5个月首次转为增长，涨幅为3%。另一方面，对美国出口额同比下降8%，连续8个月减少。对日本出口也减少5%。

从进出口贸易额看，中国今年3月和美国的贸易额同比下降17.4%，与欧盟的贸易额下降10%，与俄罗斯的贸易额则大增26.9%。

部分归因基数效应

保银投资（Pinpoint Asset Management）首席经济学家张智威分析说，中国3月出口的增长是"一个积极的惊喜"。这些数字部分也归于基数效应： 一年前，由于实行严格的新冠封控措施，中国的许多公司被关闭。直到去年12月严格的封控取消后，企业才逐渐恢复产能。

与俄贸易大增，与欧美日贸易下降

从中国海关总署公布的今年一季度的数据来看，中国第一季度外贸进出口总值1.44万亿美元，同比下降2.9%，其中出口8218.3亿美元，同比增长0.5%；进口6171.2亿美元，同比下降7.1%。

从具体的进口原产地和出口目的地来看，中国今年第一季度对东盟、非洲出口增长较快，对俄罗斯的进出口大幅增长，对欧盟、美国、日本等进出口下降。

中国国家主席习近平2023年3月21日访问莫斯科

今年1-3月，中国对俄罗斯的出口同比增长47.1%，从俄罗斯进口同比增长32.6%，进出口贸易额同比增长38.7%；中国对非洲出口同比增长19.3%，从非洲进口下降10.1%，进出口贸易额同比增长5.7%；中国对东盟出口同比增长18.6%，从东盟进口下降6.1%，进出口贸易额同比增长7.6%；中国对美国出口同比下降17%，自美国进口同比下降1.7%，进出口贸易额同比下降13.1%；中国对欧盟出口同比下降7.1%,自欧盟进口同比下降2.4%，进出口贸易额同比下降5.5%；其中，中国对德国出口同比下降11.7%，自德国进口同比下降3.3%，进出口贸易额同比下降7.6%；中国对日本出口同比下降2.4%，自日本进口同比下降19.5%，进出口贸易额同比下降11.5%。

（综合报道）

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