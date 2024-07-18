中国一再推动哈马斯与法塔赫和谈是为何？

据哈马斯和法塔赫官员表示，中国将在下周作为东道主，组织双方高级官员在北京会晤。中国为何一再推动巴勒斯坦两大派别之间的和谈，又能取得何种成果？中国、德国和美国学者向德国之声记者阐述了各自的观点。

（德国之声中文网)路透社7月15日引述两位哈马斯和两位法塔赫高级官员的话说，双方高级官员即将在北京举行会晤。 法新社当天报道，法塔赫和哈马斯的高级官员将于7月20日至21日在北京与中方官员一起举行会谈。哈马斯代表团将由居住在卡塔尔的哈马斯政治局主席伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh）率领，法塔赫代表团将由法塔赫副主席马哈茂德·阿鲁尔（Mahmud Alul）带队。

哈马斯政治局主席伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh） 图像来源: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

中国外交部发言人林剑7月16日在记者会上虽未证实法新社的这一消息，但表示，"如有消息，中方将适时发布"。林剑同时表示："中方一贯支持巴勒斯坦各派通过对话协商实现和解、团结，愿为巴各派开展和解对话提供平台、创造机会。中方同有关各方的努力方向是一致的，愿同各方加强沟通协调，为实现巴勒斯坦内部和解这一目标共同努力。"

北京目的何在？

今年4月，中国作为东道主主持了法塔赫和哈马斯高层在北京的一场谈判，但和谈没有取得实质性成果。原定6月在北京举行的新一轮和谈也被取消。被问及中国为何不放弃努力，再次组织哈马斯和法塔赫高层在北京会晤，上海外国语大学中东研究所范鸿达教授向德国之声表示： "中国继续这一努力是关切世界热点难点问题的体现，也是承担世界大国责任的体现。当然，它也是对中国国家主席习近平提出的' 人类命运共同体'、'全球文明倡议'"、'全球发展倡议'"和'全球安全倡议'在中东的实践。"他还表示， "从一位学者的角度来看，我认为北京会把法塔赫和哈马斯的和解，甚至二者之间的关系缓和，视为自己的斡旋成功。而且，即使没有取得这样的理想结果，北京也会认为继续这样的努力本身，就是自己对巴勒斯坦问题和中东和平的贡献。"

德国马歇尔基金会印太计划主任葛来仪（Bonnie Glaser）则持不同的看法。她向德国之声表示，"北京希望将自己打造成和平缔造者，凸显其建设性角色，反衬它所声称的美国破坏稳定的角色。这是首要目标。"葛来仪认为，中国并不指望取得任何突破。

德国维尔茨堡大学当代中国研究教授安晓波（Dr. Björn Alpermann)在接受本台采访时强调，中国现在再次充当法塔赫和哈马斯之间的调解人，当然想在全世界面前展示自己是巴勒斯坦人的朋友，是阿拉伯世界以及整个穆斯林世界的朋友。他说："我认为，中国试图更多地在中东，在全世界成为美国领导的世界秩序的替代选项。中国想寻找盟友，特别是在阿拉伯世界和穆斯林世界。只有采取这样的立场，中国才能赢得穆斯林世界的好感......海湾国家拥有中国感兴趣的资源，而且财力也非常雄厚，在批评美国领导的世界秩序方面也有共同立场......对中国来说，重要的是要让别人看到它是一个站在穆斯林世界一边的国家。"

安晓波教授还谈到北京积极在巴勒斯坦两派间斡旋的另一个原因："北京对待自己的穆斯林少数民族，特别是新疆维吾尔人的方式受到了美国和西方盟友的强烈批评。和穆斯林世界肩并肩站在一起当然有助于获得其特别的外交支持，以抵御来自西方的批评。"

北京因对待新疆维吾尔人的方式受到了美国和西方盟友的强烈批评 图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

何为斡旋成功？

许多专家认为，只有巴勒斯坦人之间的内部争端以某种方式得到解决，加沙地带的重建和局势的全面缓和才能实现。然而，法塔赫和哈马斯两个派别多年来一直相互敌对，中国也完全清楚，双方取得和解不可能一蹴而就。安晓波教授说："两派不会因为中国的介入而一夜之间和解。这背后当然有意识形态和权力争夺的因素。因此我认为，如果两派能以一种文明的方式进行对话和谈判，对中国来说已经是一种成功。"

安晓波教授还进一步指出，虽然中国曾成功斡旋伊朗和沙特恢复外交关系，但这仅限于双方互换大使、重新对话，而法塔赫和哈马斯之间的问题涉及另一个层面，事关谁真正在巴勒斯坦领土上行使控制权和政府权力，需要完全不同的合作水平，"在这方面，我非常怀疑能否成功，至少在短期内如此"，他说。此外，就算实现分而治之，即回到哈马斯袭击前的状态，由哈马斯负责加沙地带，法塔赫负责西岸，那么也会遇到以色列是否会对此接受的难题。内塔尼亚胡政府宣布的战争目标是彻底摧毁哈马斯，不允许哈马斯重新在加沙地带执政。

中国与西方的不同道路

美国和欧盟等西方国家视哈马斯为恐怖组织，中国则拒绝将哈马斯列为恐怖组织，也没有对哈马斯2023年10月7日突袭以色列，造成数百名以色列平民丧生的滥杀平民行为进行明确谴责。中国为这一立场付出的代价便是之前与以色列多年来在经贸、外交方面建立的良好关系迅速恶化。

安晓波教授认为，美国视自由和民主为实现真正和解的成功之路，但民主进程只有在经济和社会经济框架条件合适的情况下才能发挥作用。中国将发展和共同繁荣视为重中之重，但片面强调经济发展也难以通向成功。"在我看来，需要一种让这些不同目标相互协调的方法。"

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（综合报道）

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