中国一二月工业产值创新低 统计局:三月会有起色

(德国之声中文网) 中国国家统计局周一 (3月6日)公布第一季度GDP增長率，数据显示今年前两月规模以上工业，也就是年主营业务收入2000万元及以上的工业企业，其增加值同比下降13.5%，社会消费品零售总额同比降20.5%，固定资产投资同比下降24.5%，创下历史新低。

统计局表示，1至2月新冠疫情对中国经济运行带来较大冲击，但综合看疫情的影响是短期的、外在的、也是可控的。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟说:「原来预计一季度末二季度初国内经济就能够V型反转，但现在海外供应链可能暂时还跟不上，即便国内复工了中间品跟不上、供应链跟不上，国内还是没办法达到真实的生产能力。」

他认为今年外需整体可能会比较差，跟出口相关的行业和企业会有很大的压力。 他也提到，以1到2月工业是双位数负增长来看，一季度经济增速负增长的可能性非常大。

中海晟融首席经济学家张一则说，1970年代以后，中国投资和社零的数据就没有出现过单月负增长，而工业增加值上一次出现负增长还是在2009年1月，当时负增长2.93%。可以说，就经济数据来看，疫情对实体经济的冲击大于国际金融危机。

3月是关键

中国国家统计局新闻发言人毛盛勇在国新办发布会上说:「在整个一季度里3月份经济总量的比重大概占到约40%，1、2月份大概60%，3月份的比重要高一点，3月份会明显比1-2月份要好，整个一季度大概是这样一种情况。」

不过中原银行首席经济学家王军没有这么乐观。他观察，3月份的生产恢复也还很不理想，复工未复产情况较为明显，而且区域恢复情况也很不同步。

他表示，虽然中国疫情已基本得到有效控制，但疫情在全球快速蔓延，并透过金融市场、外部需求和心理预期等多方面给中国经济造成巨大的「二次冲击」，因此，3月份的数据也不乐观。 他预计一季度会实现-5~-2%左右的经济增长。

毛盛勇也说:「 从下半年来看，特别是在政策的作用下，以及下一步一系列更大力度的对冲政策出台以后，政策效果会不断显现。我们觉得下半年经济会走得更加稳健，这是全年的基本走势。」

但王军认为，要充分估计疫情所带来的困难，全年经济恢复性增长仍然具有较大的不确定性，目前预计全年实现经济增长在4-5%左右。 这与官方希望锁住的6%差距很大。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)