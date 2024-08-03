中国一个月内发生第二起桥梁坍塌

四川省因洪水和山体滑坡导致高速公路桥梁坍塌，造成至少两人死亡，约12人失踪。这是中国在一个月内发生的第二次桥梁坍塌事件。

（德国之声中文网）据国家媒体报道，周六，中国西南部四川省因洪水和泥石流导致房屋被毁，高速公路桥梁坍塌，至少两人死亡，约12人失踪。

据《新京报》在内的中国媒体报道，8月3日3时30分，四川省甘孜州康定市姑咱镇区域突发山洪泥石流灾害。康定市西部高原的日地村发生山洪和山体滑坡。据当地抢险救援指挥部通报，山洪泥石流致使雅康高速康定至泸定段日地1号隧道至2号隧道间桥梁垮塌，3辆车共6人掉坠，其中1人获救、5人失联；姑咱镇日地村部分房屋被冲毁，截至13时许，已核查出日地村遇难2人，失联12人，已抢救送医8人，转移群众300余人，有关灾情正在进一步核实中。

最近的极端天气事件

今夏，中国多次遭遇自然灾害。上个月，陕西省也发生了一起桥梁坍塌事故，因暴洪导致25辆车坠入河中。周五，官方媒体报道称，陕西桥梁坍塌事故的死亡人数从12人增至38人，24人仍失踪。7月底，湖南省郴州因台风“格美”造成创纪录的降雨，导致30人死亡。今年5月，华南一条公路因连日降雨坍塌，48人因车辆坠入林坡而遇难。

四川和湖南是中国受风暴和洪水影响最严重的省份，过去十年经济损失超过1000亿元人民币（约合140亿美元，128.2亿欧元）。中国是全球最大的温室气体排放国，科学家警告称，随着全球气温上升，中国将面临海平面上升和频繁极端天气的威胁，包括热浪、风暴、干旱和洪水。

（法新社，路透社）

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