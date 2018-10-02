 中台齐邀教宗访问 梵蒂冈步步为营 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2018

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时政风云

中台齐邀教宗访问 梵蒂冈步步为营

梵蒂冈与中国就任命主教达成临时协议数周后，台湾政府和中国主教先后邀请教宗方济各出访。教宗至今并未明确表态，外界关注梵蒂冈一举一动如何牵动两岸局势。

Papst Franziskus I. (li) beim Gruppenbild mit chinesischen Gläubigen (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

教宗没有直接回应访台事宜，而是表示为台湾祈祷。图为教宗与中国信徒合照的资料图片。

（德国之声中文网）获邀到梵蒂冈出席主教会议的中国主教郭金才和杨晓亭，在週二(10/16)接受罗马天主教报章Avvenire访问时透露，已经向教宗提出访华邀请。郭金才相信能够成真﹕「我们正在等待他。」

他称与杨晓亭这次与教宗入住同一家酒店，每天都能碰面，形容此行情况跟教宗访华很类似﹕「就像我们这次来梵蒂冈一样，曾经不可能的事，也可以变为可能。」教宗方济各去年曾经表示，如果接到邀请希望尽快访问中国。

郭金才以往在中国天主教爱国会自行祝圣，未经罗马教廷任命，被视为与中国官方有密切关係。经过长达10年谈判，梵蒂冈上月与北京达成主教任命协议，重新接纳他和另外7名中国主教，并首度邀请中国主教出席主教会议。

Taiwan Vize Präsident Chen Chien-jen (picture-alliance/dpa/Presidtial Office/Handout)

本身是天主教徒的台湾副总统陈健仁，10月访问梵蒂冈时邀请教宗访台。

教宗﹕为台湾祷告

另一方面，台湾总统府上周日（10月14日）也公布，副总统陈建仁在梵蒂冈与教宗方济各会晤，并邀请他访问台湾。教宗表示，他会为台湾祷告。声明中没有提议具体的访问时间。

总统府声明指，陈建仁强调梵中协议属临时性质，当中并无"政治元素"，不会影响台湾与梵蒂冈的邦交友谊，呼吁各方不要过度解读或担忧。

蔡英文在社交媒体上对教宗的祝福表示感谢。她写道："我们会以积极具体的行动，持续支持教宗、支持教廷将自由、正义、和平、关怀的共同价值，传递到世界每一个角落。"

Vatikanstadt Papst Franziskus empfängt Bischöfe aus Taiwan (picture-alliance/dpa/Divisione Produzione Fotografica)

2018年5月，教宗在梵蒂冈接见了台湾主教團。

DW.COM

「主教任命」问题达成协议后，中梵关系会否更近一步？梵蒂冈究竟试图透過协议达到什么目的？中梵下一个焦点是甚么？《德国之声》专访香港中文大学文化及宗教研究系副教授龚立人。 (26.09.2018)

方济各教宗上任以来，梵蒂冈与中国关系改善的消息屡屡传出。最近更有消息称，中梵将就主教任命达成协议。教宗则对媒体表示，反对协议的香港荣休主教陈日君看起来“有点害怕”。陈日君接受德国之声专访，对此做出回应。 (28.06.2018)

梵蒂冈同中国就任命主教事宜暂时搁置了争议。虽然这不是一份所谓的"政治协议"，但台湾方面仍然对它充满疑虑。 (25.09.2018)

中梵互动仍带隐忧

中国现有1200万名天主教徒，梵蒂冈自1951年开始与北京断绝外交关係，至今仍与台湾维持邦交关係。教宗访华之旅一旦成行，将被视为中梵关係向前迈进的重要一步。

不过，香港主教杨鸣章向路透社表示，需要时间来解决主教任命之外的问题。他担心尽管达成该临时协议，大陆的天主教徒仍将受到压制。

据路透社报道，约十余名主教和神父--其中一些年事已高--在中国仍被关押。其中一些人，外界已数十年未听到其音讯，北京几乎没有提供有关其命运的清楚信息。

尽管梵蒂冈表示9月22日与北京达成的协议不是政治性质，一些台湾官员仍担忧这是梵中建交的前奏。台湾驻梵蒂冈特使曾表示，大陆无理排挤及打压，将台湾排除国际组织之外。今年，台湾前邦交国萨尔瓦多、布基纳法索、多米尼克共和国转而投向北京。台湾现有17个邦交国，多数是中美洲、太平洋的发展中国家。

苗子/达扬/李芊/杨威廉（路透社、法新社等）

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