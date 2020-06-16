中印45年来首度致命冲突 印方死者升至20人

(德国之声中文网) 周二(6月16日)稍早，印度军方表示在中印边界加勒万河谷（Galwan valley ）的冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡，并说中印双方军人皆有死伤。但是在周二晚些时后，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。

印度军方首先公布的3名死者包括一名印度军官和两名士兵。印度军方说，最新增加的17人是因为伤势严重，曝露在零度以下的低温中，最终不治身亡。

拉达克边境地区的加勒万河谷海拔在4300米以上，是寒冷的雪地沙漠。

一名当地的消息人士告诉法新社，在冲突当中没有人开火，双方「纯粹是拳头对拳头的搏斗」。消息人士指出，双方在冲突中使用的是石块、棍棒。

据新德里电视台（NDTV）报道，死亡的印度军官是指挥官军衔，印方军人并非死于枪弹，而可能是在近距离肉搏战中受重伤。

中国外交部发言人赵立坚在周二的记者会上证实中印发生冲突，但没有提到双方有人员伤亡。不过，《环球时报》主编胡锡进周二在微博上发帖称，据“知情人士”透露，中方也有人员伤亡。

印度《亚洲国际新闻社》（ANI News）则报导，中国解放军有43名官兵死亡或重伤，但此消息未获得官方证实。

中印双方说法

此次事件是中印两国间自1975年以来首次发生造成人员死亡的边境冲突。

中国指责印度方面要为这一事件负责。中国外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上表示，印度军队周一两度越过边界，中方人员受到挑衅和攻击，导致双方的边境安全力量间发生严重肢体冲突，对此印方应承担责任。

印度政府发言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）则在声明中称「中方单方面改变现状」，且称如果中方小心遵守军方高层达成的协议，冲突本来是可以避免的。

路透社引述一名印度政府的消息人士说，在周一晚上，原本中印双方正在讨论如何缓解冲突，但中国解放军突然对一群印度军人展开攻击，一名印度军官也受害。

中印之间的新仇旧恨

此轮边境对峙始于今年5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake），中国和印度军方人员发生冲突，相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。印度方面称中国士兵在三个不同地点越过边界，搭建帐篷和岗哨，并无视印方的口头警告，双方遂起口角和冲突。

5月9日，在距此以东1200公里的印度锡金邦那图拉山口，中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。

6月初以来，中国与印度的高级将领在拉达克边境地区的莫尔多（Moldo）举行会晤。在军方高层边境会晤期间，中印两国外交部都曾表示，将致力于和平解决边境对峙局面。

但从此后公开发布的消息看，双方的会谈并未取得实质性结果。与此同时，中印双方还向喜马拉雅山麓的边境地区增派了数千兵力。据路透社报道，谈判期间，印度方面要求中国撤回派往边境地区的部队，而中方则要求印度停止在边境争议地区修筑公路。

1962年，中印之间曾爆发过简短但血腥的战争，从那以后，双方存在不信任，双方巡逻队偶尔爆发小规模的冲突或是肉搏战，但自1967年以来，便从来没有人员伤亡。