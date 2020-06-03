 中印高层边境会晤 试图化解边境僵局 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2020

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时政风云

中印高层边境会晤 试图化解边境僵局

中印边境局势持续升级。印度和中国军方指挥官周六举行会晤，试图缓解中印军队在边境对峙的紧张气氛。

Pakistan Kaschmir Grenze zu Indien (picture-alliance/AP Photo/A. Naveed)

（德国之声中文网）中印代表周六在两国边境会面，此次在边境举行的会谈是迄今双边最高层级会谈，由高级指挥官与会。过去四周，当地的边境指挥官已经举行了一系列会晤，但仍无法化解僵局。

印度政府网站周六公布消息，此次与会的印度代表团是由印度陆军第14军团司令辛格（Harinder Singh）领军，中方则是由南疆军区司令员柳林少将出席会谈。会晤地点位于中印边境地区拉达克的莫尔多（Moldo）。

在会议开始前，印度军方发表声明指出，印度和中国官员持续通过军事和外交渠道保持接触，以解决印中边境地区当前的局势。

《环球时报》英文版周六也引述中方专家称，通过外交渠道进行和平协商是解决问题唯一有效手段，但印度必须立刻停止在边境的挑衅行为并尊重中国的底线，否则无法真正缓解僵局。

本周五，印度和中国外交部官员也就边境局势进行讨论。印度政府表示，印度外交部东亚司官员史耐恩（Naveen Srivastava）周五同中国外交部司长吴江浩举行视屏会议。两人回顾了印中领导人达成的共识，即印度和中国之间的和平、稳定与平衡关系将是稳定当前全球局势的积极因素。双方也同意通过和平讨论解决分歧，同时应考虑尊重彼此的敏感度、关切和愿望，不让其演变为纠纷。

Infografik Umstrittener Grenzverlauf zwischen China und Indien EN

中印边界是中印关系中的敏感议题，图为两国边境的争议地区

中国外交部也在一份声明中称："双方一致认为，要在两国领导人战略引领下，将两国互不构成威胁、互为发展机遇，不让分歧上升为争端的理念落实到行动，增进战略互信，深化互利合作，妥善管控分歧。"

印度官员表示，这场对峙始于五月初，当时有大批中国士兵深入印度控制的拉达克地区并在当地驻扎。印方指称，中国士兵无视印度多次要求离开的口头警告，双方爆发口角、丢掷石块及互殴。印度随后也调遣了数千名士兵及部署武器。 此外，中印士兵在五月初也在印度东北部的锡金邦展开对峙。

印方专家警告，不要对双边的军事会晤能立即解决僵局抱有太高的期待。过去中国和印度之间的摩擦一般是通过此类会晤解决，有时则需要外交单位介入。

 

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