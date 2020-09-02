中印防长会面 美国乐意帮忙

（德国之声中文网）中国国务委员兼国防部长魏凤和与印度防长辛格（Rajnath Singh）周五在俄罗斯首都莫斯科举行会面，试图解决不断加剧的中印紧张局势。两国今年6月曾在边境爆发持续性的军事冲突，造成至少20名印度士兵死亡。

自中印边境爆发冲突以来这是双方高层首次进行接触。不过两人都没有透露这次会晤的具体细节。印度国防部在推特上透露，会议持续了2小时20分钟。

他们在参加在莫斯科举行的上合组织防长会议期间举行了会面。美联社报道，辛格表示:"地区的和平、稳定与安全需要信任、互不侵犯、相互尊重，和平解决分歧。"

根据中国官媒新华社报道，魏凤和说，双方应着眼中印两国关系和地区和平稳定大局，共同努力、相向而行，推动当前事态尽快降温缓和，维护中印边境地区的和平与安宁。他还指出，近期两国两军关系因边境问题受到严重影响，两国防长面对面就有关问题坦诚交换意见十分重要。造成当前中印边境紧张局势的起因和真相十分清楚，责任完全在印方。中国的领土一寸也不能丢，中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。

不久前，中印两国军队再次于喜玛拉亚山边境发生冲突，双方互相指控对方挑起最新一波的冲突。印度国防部长表示，中国部队8月29日起在边境地区发动挑衅意味浓厚的军事行动，意图藉此改变边境现状。中国解放军则说，印度8月31日的行动严重侵犯了中国的领土主权，并要求印度立刻撤离军队。美国国务院在中印传出争端后，也表示美国目前正密切关注此事，呼吁双方以和平的方式解决冲突。

美国总统特朗普周五表示，美国愿意帮助印度和中国解决争端。特朗普告诉记者，情况"非常糟糕"，两国对此事的态度"比很多人所知的更加强硬"。

6月冲突事件后，中印双方都在边境部署了更多军力。

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



一位美国政府消息人士在华盛顿向路透社透露，评估结果是，中国和印度都不愿意把争端推向战争的地步。

特朗普在白宫新闻发布会上被问及时中印冲突时说，华盛顿正在与这两个国家进行对话，就缓和局势进行商谈："我们准备好在中印问题上提供帮助。如果有我们能做的事情，我们愿意介入帮助。"

特朗普之前曾经表示愿意在中印问题上进行斡旋。中国表示没有必要由第三方出面调解，而印度对此也态度冷淡。

文木 / 王凡 （美联社，路透社）

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