 中印防長會晤 兩國邊境問題有解？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2023

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中印防長會晤 兩國邊境問題有解？

中國國防部長李尚福近日訪問印度，27日與印度防長辛格進行了兩國自2020年5月爆發邊境衝突以來的首次會談。席間，辛格向李尚福強調了新德里對與北京的緊張關係的立場。

圖為印度防長辛格2022年參與美印的國防、外交2+2對話

圖為印度防長辛格2022年參與美印的國防、外交2+2對話

（德國之聲中文網）印度政府週四（4月27日）發表的一份聲明稱，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）告訴中國國防部長李尚福，兩國在喜馬拉雅山周邊的邊境局勢正在升溫，而所有邊界問題，都需要依現有的雙邊協議和承諾來解決。

上個月上任的中國防長李尚福赴印度進行了為期2天的訪問，這是他自2國軍隊2020年在山區邊界發生衝突以來，首度訪印。該衝突造成雙方共24人死亡，其後這兩個擁核國便一直不睦，儘管局勢在軍事和外交會談後已趨於平靜，但小規模的對峙仍不斷在兩國邊境發生。

路透社引述該聲明報導，辛格在與李尚福會面時，強調了新德里對與北京的緊張關係的立場，並明確表示「邊境地區的和平與安寧」是印中發展關係的前提。

辛格向李尚福重申，中方對兩國現有協議的「違反」已經「侵蝕了雙邊關係的整體基礎」，但局勢緩解後，兩國自然可在邊境井水不犯河水。

印度指責中國違反自1990年代以來簽署的協議，頻繁跨越兩國存在爭議的邊界。北京否認這些指控，並將違法的行為歸咎於新德里。

報導指，此次會議中兩國部長就邊境地區的發展以及雙邊關係，進行了「坦誠討論」。2名印度的消息人士表示，中方試圖推動兩軍接觸與合作，但印度稱唯有邊境保持平靜，才可能發生。

兩國部長在參加上海合作組織（SCO）28日於新德里舉辦的防長會議之前，舉行了會晤。該組織2020年9月在莫斯科也舉辦了會議，兩國防長當時也進行過會談，此次是繼會莫斯科會談以來的首次會晤。

圖為中國防長李尚福4月訪問莫斯科時，與俄國防長會談

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北京：印度堅持戰略自主展現大國風範

中國官方目前尚未就此次會晤發表任何評論。雙方防長會晤前，北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰25日在中國官媒《環球時報》主張，「雙方通過此次會議重啟防務合作目前來看是一個較好的時機，這有助於雙方增進共識、縮小分歧和擴大合作」。

2006年中印關係尚未惡化時，雙方軍人和平地修整喜馬拉雅邊界的柵欄

2006年中印關係尚未惡化時，雙方軍人和平地修整喜馬拉雅邊界的柵欄

中印兩軍在23日舉行第18次軍長級會談，這也是2023年以來雙方首度會談。《環球時報》25日社評中針對這種會談表示，今年中印邊境局勢進一步趨向緩和，兩國在包括發展雙邊關係等問題上也釋放了更多的善意，為邊界談判取得更多的進展創造了良好條件。

社評指，「華盛頓明顯在中印之間拉偏架，無非是試圖挑動中印矛盾升級」，讚賞印度決策者「保持相當的戰略清醒和理性」，提到「面對華盛頓的強力誘拉及恩威並施，新德里始終堅持戰略自主和外交獨立，展現出了大國應有的風範」。

（路透社、日經亞洲、美聯社、《環球時報》）

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