中印边防军拳脚相向 互掷石块

(德国之声中文网）印度军方周日宣称，中印边防军人发生暴力冲突，双方士兵一度拳脚相向，并互相投掷石块。冲突地点发生在地处高原的一片有争议边界地区。印度军方没有提供确切的伤兵数字，新加坡《联合早报》援引印度匿名军官报道称，四名印度士兵和七名中国士兵在这起事件中受伤。

长期以来，中印两个核武国家边界冲突和摩擦时有发生。1962年，双方军队曾为争夺印度东北部阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh，中国称为藏南）发生战争。印度东部战区发言人胡达（Mandeep Hooda）对法新社表示："双方均有过激行为，并导致部分人受伤。双方互相投掷石块，也曾发生肢体冲突。"

胡达说，这场发生在周六的冲突，地点位于锡金邦海拔4572米的那图拉（Nathu La）山口，后来通过地方层面的"对话和干预"，问题已经得到解决。位于印度东北部的锡金分别同不丹、尼泊尔和中国接壤。胡达补充说，"由于边境争议悬而未决，所以双方边防部队的短暂冲突时有发生。"

印度报业托拉斯报道称，大约有150名官兵参与了这场冲突。近年来，中印之间曾多次发生边界摩擦。2017年的一段视频显示了双方军队在印度西北部拉达克附近互相投掷石块和搏击的画面。

同样是在2017年，双方军队在同不丹接壤的洞朗地区发生长达两个月的严重对峙。当时印方出动了军队阻止中国在这一地区修建公路。

2018年，中国国家主席习近平和印度总理莫迪在武汉举行会谈后，双边关系有所缓和和改善。去年十月，中印两国领导人再度在印度南部城市金奈举行会晤。中印关系中，边界是一个极为敏感的问题，双方拥有共同边界近2000公里，有总面积超过12万平方公里区域存在领土争议，涉及西段、中段和东段三个部分。中印双方原则上都同意和平解决争议。