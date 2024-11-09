中印边界领土争端：协议已达成，和平能否持续？

印度和中国已就领土争议区的边境巡逻达成协议，缓和紧张局势并从争议边界的两个冲突点撤军。尽管如此，双边关系仍然面临挑战。

（德国之声中文网）中印两国已完成从喜马拉雅争议边境地区两个对峙点的撤军工作。数日前，两国就边境巡逻达成协议，旨在结束已持续了四年、导致两国关系紧张的对峙局面。

该协议是在金砖峰会前达成的。10月底在俄罗斯喀山举行的金砖国家峰会期间，印度总理莫迪与中国国家主席习近平举行了会晤，这是自2019年10月以来双方首次正式会谈。

会谈后，习近平和莫迪均承诺改善双边关系，并对最近在解决喜马拉雅山领土争端方面取得的进展表示赞赏。

2020年，中印两国军队在喜马拉雅山区加勒万河谷（Galwan valley）爆发数十年来最血腥的武装冲突，造成至少20名印度士兵、4名中国士兵死亡。喀山金砖峰会上的习莫会则标志着这两个亚洲大国之间的关系有了缓和的可能性。

中国和印度是世界上人口最多的两个国家，也是激烈的竞争对手，并互相指责对方试图占领实际控制线（Line of Actual Control）沿线的领土。

仅仅是"第一步"

印度安全专家对为缓和紧张局势达成的最新协议表示欢迎，但表示有必要持续努力，为解决边界争端问题寻求永久的方法。

"脱离接触是第一步，若得以全部完成，将开始形成一种建立信任措施（confidence-building measure "CBM"）。接下来的两个主要阶段则是降级(de-escalation)和撤军(de-induction)，在那之后才能进一步对正式的信任措施进行商讨决定。"新德里中国分析与战略中心主席拉纳德（Jayadeva Ranade）对德国之声表示。

"缺乏信任的和平是脆弱的。北京又再次重申其雄心勃勃的议程，这并都不能平息世界的担忧，" 拉纳德补充道。

独立研究论坛Mantraya主席德索萨（Shanthie Mariet D'Souza）表示，新德里和北京应进行严肃对话，以找到解决争议边界问题的方法。

此外，德索萨还指出了中印双方关系中存在的其他问题："边界对峙只是印度与中国之间问题的一部分。北京还应对新德里在其他问题上的担忧进行关注，比如：巴基斯坦支持的恐怖主义、中巴经济走廊（CPEC），以及贸易失衡等。"

尽管最近达成了边境脱离接触协议，德索萨表示，新德里对中国仍然"存有挥之不去的不信任感"。她指出，这种不信任感将持续对双边关系蒙上阴影。

"中国的全球野心，以及其在印度周边和印度洋地区扩大影响力的战略将不断对印度构成挑战，" 德索萨说道。

"中印两国必须努力建立一种机制，即允许通过竞争实现共同发展，同时避免冲突。在该机制建立之前，和平目标将仍无法完全实现。"她补充道。

重建信任有可能吗？

印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）本周强调了最近的撤军标志着两国关系取得了重大进展。

然而他也承认，长远地维护双边关系仍然面临挑战，因为这涉及在有领土争议的边境地区建立平衡。

"在两国从实际控制线撤军后，我们必须明确接下来应该如何推进。我们认为，从实际控制线撤军是一个可喜的举措。这为采取后续其他措施铺设了可能性，" 苏杰生在堪培拉举行的印澳外长框架对话（India-Australia Foreign Ministers' Framework Dia）上表示。

前印度陆军官员、国防战略家查特吉（S K Chatterji）表示，从军事角度看，"信任措施必须包括每周举行营指挥官级别的会议，以及全面禁止在边境携带武器甚至棍棒。"

"印度提出了"三个D方案"--包括目前正在进行中的"脱离接触"（disengagement）、"降级"（de-escalation），以及将从其他地方调入该地区的部队"撤出"（de-induction），这一方案可以建立起双边信任，"查特吉对德国之声表示。

"总而言之，两国军队在未来很长一段时间内是否会相互信任值得怀疑，但通过军事互动比如演习或互访，可能会加速建立信任的进程。"

如何维护和平？

专家表示，在双方处理争议和冲突点并考虑在关键地区建立缓冲区的同时，保持边界的警惕性至关重要，此外，透明度对于公众情绪管理以及减少民族主义压力也很重要。

"目前中国和印度之间的状态还不是"和平"，而是"未有敌对行动"。部队已脱离直接对峙状态，但仍留在战斗区，"观察研究基金会（Observer Research Foundation）研究员、中国问题专家阿图尔·库马尔（Atul Kumar）对德国之声表示。

"因此，除非完成降级和撤军，否则，印度和中国无法就如何维持和平展开讨论。"

库马尔表示，两国过去曾达成多项旨在维持有领土争议边界和平与稳定的协议，但均告失败。

"因此，纸上达成的协议价值有限，双方需要找到并建立一种制度化的机制，用以恢复并维持和平。为实现这一目标具体需要哪些步骤目前尚不清楚，但双方都在努力寻找方法和途径、" 库马尔补充道。

库马尔强调，最新的边界协议为双方缓和紧张局势提供了机会："为进一步解决冲突问题，双方还会举行会议和讨论。如果不能达成最终解决方案，中国和印度需要找到切实可行的妥协方案，以实现共存并防止冲突爆发。"

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