中印边界冲突：45年来首度流血伤亡

（德国之声中文网）据印度军方周二（6月16日）发布消息，在拉达克地区的加勒万谷（Galwan valley ）与中方发生的一次冲突中，有3名印度军人丧生。此前数周，这一边境地区的局势持续紧张。

"在加勒万山谷正处在缓解矛盾努力的过程中之际，昨日夜间发生一起导致伤亡的武力对峙”，印度的军方在一份声明中称，印方死者包括一名印度军官和两名士兵。这是中印两国间自1975年以来首次发生造成人员死亡的边境冲突。

据美联社、路透社援引印度军方人士称，冲突期间，中印士兵互掷石块、棍棒，并发生肢体冲突，但双方均未开火。据新德里电视台（NDTV）报道，死亡的印度军官是指挥官军衔，印方军人并非死于枪弹，而可能是在近距离肉搏战中受重伤。

中国指责印度方面要为这一事件负责。中国外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上表示，印度军队周一两度越过边界，中方人员受到挑衅和攻击，导致双方的边境安全力量间发生严重肢体冲突，对此印方应承担责任。

赵立坚在记者会上没有提到双方有人员伤亡。不过，《环球时报》主编胡锡进周二在微博上发帖称，据“知情人士”透露，中方也有人员伤亡。

印度方面则称双方都有越界行为。过去数周，中印军队在两国争议边界的实际控制线两侧紧张对峙。

海拔四千多米的班公错湖

此轮边境对峙始于今年5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake），中国和印度军方人员发生冲突，相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。印度方面称中国士兵在三个不同地点越过边界，搭建帐篷和岗哨，并无视印方的口头警告，双方遂起口角和冲突。

5月9日，在距此以东1200公里的印度锡金邦那图拉山口，中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。

6月初以来，中国与印度的高级将领在拉达克边境地区的莫尔多（Moldo）举行会晤。在军方高层边境会晤期间，中印两国外交部都曾表示，将致力于和平解决边境对峙局面。

但从此后公开发布的消息看，双方的会谈并未取得实质性结果。与此同时，中印双方还向喜马拉雅山麓的边境地区增派了数千兵力。据路透社报道，谈判期间，印度方面要求中国撤回派往边境地区的部队，而中方则要求印度停止在边境争议地区修筑公路。