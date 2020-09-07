中印边境紧张情势急升 两国外长莫斯科会面

(德国之声中文网) 根据《中国军网》9月8日发布的新闻，中国指印军在9月7日再次「非法越线挑衅」，过程中印军一度鸣枪，中国边防部队也采取「应对措施」，但目前没有传出双方伤亡的消息。

过去中印边境多次爆发冲突，但中国官媒很少在第一时间做详细报导，这次在解放军官媒发布消息，事态严重可见一般。

新闻中提到，印军在9月7日「非法越线」，进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域，还说印军在交涉时「对出面交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁」，并说「中国边防部队被迫采取应对措施稳控现地局势」。

虽然文中没有提及「应对措施」是什么，但是从报导文字可以看出双方冲突加剧。中国指控印军「严重的军事挑衅行为，性质非常恶劣」，并要求印方撤回越线人员，严格约束一线部队，严肃查处鸣枪挑衅人员，确保不再发生类似事件。

两国外长面对面谈

《印度快报》报导，印度外交部长苏杰生 (S Jaishankar)周一(9月7日)前往莫斯科，可能与中国外交部长王毅就边境对峙问题进行讨论。

他说中印实际控制线沿线的局势「非常严重」，也要求双方在政治上进行「非常、非常深入的对话」。

这次他前往莫斯科是为了参加9月9日至11日举行的上海合作组织外长会议。外界预计，这是在中印边境自5月初对峙以来，他首次与王毅面对面会晤。

苏杰生强调 :「如果边境的和平与安宁不是必然的，那么就不能让其他的关系在同样的基础上继续下去。」

此前，两国国防部长9月4日在莫斯科会晤，这是中印自对峙开始以来，首次高层直接会面，但双方至今仍无共识。

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