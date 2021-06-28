中印边境情势又升温 会不会再擦枪走火？

(德国之声中文网) 在6月28日传出印度在中印边境加派5万名增援部队後，各界开始关注双方是否会在边境爆发新一波的军事冲突。

事实上，在传出印度增派部队的前三天，中印两边的军事将领才刚进行过边境军事管制相关的会议。对於印度选在此时於边境增派部队，专家也各有不同看法。新加坡国立大学南亚研究所的印度军事专家约西（Yogesh Joshi）告诉德国之声，在军事谈判中很常见的情况是，当双方在试图达成协议的同时，他们也必须让对方知道他们有意愿与资源延续冲突。

他说：「对印度来说，这点特别重要，因为过去一年印度对中国充满不信任。中国解放军去年4月与5月在边境对印度发动突袭式的军事行动，此举出乎印度军方的预料之外，也让印度现在在中印边境的军事冲突中，没有被动的空间，因为他们不能失去更多领土。」

印度尼赫鲁大学国际问题研究院东亚研究中心主任谢钢（Srikanth Kondapalli）则认为，从现代战事的角度来看，增派5万部队并不能被直接视为印度转守为攻的证据，因为除了增派部队外，印度也必须要转移大量的攻击性武器到边境地区，才能被视为印度真的在为大规模的军事冲突做准备。

他向德国之声表示：「中国已经在边境部署不少进攻性武器和部队，但印度并没有这样做。中国从防御状态转变成到进攻状态，而印度仍处于防守状态。中印边境多为山区地形，而在山中作战，实际上采取防守状态的一方更具优势。」

北京冷处理

中国外交部发言人汪文斌周一 (6月28日) 在例行记者会上表示，中印边境局势总体稳定，双方正通过谈判解决有关边境事态。

他说：「在此背景下，有关军政要员的言行和军事部署应当有利于局势的缓和降温，有利于增进双方的互信，而不是相反。」

中国社科院亚太与全球战略研究所副研究员刘小雪则说，虽然西方媒体都报导印度在边境增派5万名部队可能会提升中印边境的紧张关系，但她认为既然中国官方并未对此消息作出太大的反应，这可能代表印度近期的边境部署是一个双方都认可的行动。

她指出：「如果是一种违背两国共识的增派军队，对两国边境长远造成威胁的话，我想中方会有反应的。中国外交部没有反应，反而是西方媒体在热炒这个问题，所以我觉得还是要关注中方外交部跟印度外交部的相关发言。」

印度转移军事重心

新加坡国立大学的专家约西指出，事实上印度自2020年的下半年，便在中印边境地区派驻了约20万的部队，但自从今年二月中国与印度达成协议将军队从部分边境地区撤离後，其实目前媒体报导提到的20万部队并非直接在紧邻边境之处。

不过他也提到，与中国相比，印度仍有办法更快速靠近边境地带，将大量部队派到前线去。约西认为，近期印度在军事布局上比较不同於往常的作法。过去印度将军事重心还有前线资源放在靠近巴基斯坦的西部边境，现在印度空军已将大量的资源部署至北边连接中国的边境地区。

他告诉德国之声：「大多数时候，印度的军事打击重心是在靠近巴基斯坦的边境地区，但现在他们将重心转至北方的中印边境，这代表印度国内的共识是，印度必须准备好应对的不是巴基斯坦，而是中国。」

约西说，印度的每一支武装部队基本上都在为中国的军事行动做准备。这与中国军事能力的增长也有关系。与十年或二十年前的情况相比，中国现在的军力已非常不同，所以印度军队希望成为防范中国战略的一部分。

中印边境是否会再擦枪走火？

尽管中国与印度今年二月宣布双方达成共识，已完成班公湖地区的撤军工作，但後续谈判都尚未确保双方从其他边境的冲突地区撤军。专家对於近期印度在边境增派部队是否会导致双方再次擦枪走火，有不同的看法。

印度尼赫鲁大学国际问题研究院东亚研究中心主任谢钢认为，两国在边境的持续动员很可能导致冲突升级。他指出，印度确实在边境有更多的部队，但这些部队不在实际控制线上，而是离该地区有段距离。

即便如此，他仍表示：「我们在去年6月确实看到，对峙升级导致士兵被杀。由于冲突升级与否的控制权现在掌握在中国手中，他们可能选择让冲突升级，也可能选择让冲突降级。」

约西则分析，中印边境真正问题是当双方的士兵们面对面时，他们如何处理这样的局面，关键字於双方是否能够实施建立信任的措施。他向德国之声表示：「北京的策略总是杀鸡吓猴，所以他们并不真的想升级。我认为双方基本上都应该明白，中印边境有很多利害关系，所以他们不会有任何轻松获胜的机会。如果双方都明白这一点，引爆冲突似乎就不是一个非常有吸引力的选项。」

他重申，在双方持续针对边境冲突谈判的同时，其实军事战略与部署也是谈判的一部分，因为这些做法是在向对方表明，他们在边境仍有部署部队。他说：「我认为大部分中印边境的军事态势应该从这个角度来分析。当两国在边境部署的部队越多时，这代表他们的火力也越强，所以冲突升级的可能性就越大。」

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